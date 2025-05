Qu’est-ce que le raisonnement dans l’IA ?

Les dernières versions des modèles de raisonnement, notamment DeepSeek-R1, Gemini 2.0 Flash Thinking de Google, Granite 3.2 d’IBM et les séries o1 et o3-mini d’OpenAI, ont mis le raisonnement de l’IA sous les projecteurs. L’IA a évolué pour passer du simple suivi de règles prédéfinies à l’intégration d’une certaine forme de raisonnement. Et avec l’adoption croissante de l’IA , le rôle de la technologie change.

En plus de générer des réponses, les modèles de raisonnement actuels sont capables de réfléchir à leur analyse et de la décomposer étape par étape. Cela permet à l’IA de résoudre des problèmes de plus en plus complexes et d’orienter l’utilisateur vers des actions plus efficaces.

Le raisonnement IA n’est toutefois pas une capacité récente ; elle a été programmée dans l’IA depuis ses débuts, selon Francesca Rossi, chercheuse IBM. Les compétences de raisonnement préprogrammées apportaient aux prédictions des modèles d’IA un degré de certitude auquel on pouvait se fier. Mais les nouveaux modèles d’IA peuvent manquer de certitude et de fiabilité en raison de leurs capacités de raisonnement plus dynamiques, ajoute Mme Rossi.

Si le raisonnement de l’IA vise à imiter le raisonnement humain, on en est encore loin, selon Francesca Rossi.