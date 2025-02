Qu’est-ce qu’un réseau neuronal récurrent (RNN) ?

L’utilisation des RNN a diminué dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment en faveur d’architectures telles que les modèles de transformeurs, mais les RNN ne sont pas obsolètes. Les RNN étaient traditionnellement populaires pour le traitement des données (par exemple, les séries temporelles et la modélisation linguistique) en raison de leur capacité à gérer les dépendances temporelles.

Cependant, la faiblesse des RNN face aux problèmes de gradients qui disparaissent et qui explosent, ainsi que l’essor des modèles de transformeurs tels que BERT et GPT, ont entraîné ce déclin. Les transformeurs peuvent capturer les dépendances à long terme de manière beaucoup plus efficace, sont plus faciles à paralléliser et sont plus performants dans des tâches telles que le NLP, la reconnaissance vocale et les prévisions de séries temporelles.

Cela dit, les RNN sont toujours utilisés dans des contextes spécifiques où leur nature séquentielle et leur mécanisme de mémoire peuvent être utiles, en particulier dans des environnements plus petits et aux ressources limitées ou pour des tâches où le traitement des données bénéficie d’une récurrence étape par étape.

Pour les personnes qui souhaitent expérimenter de tels cas d’utilisation, Keras est une bibliothèque open source populaire, désormais intégrée à la bibliothèque TensorFlow, qui fournit une interface Python pour les RNN. L’API est conçue pour être facile à utiliser et à personnaliser, ce qui permet aux utilisateurs de définir leur propre couche de cellules RNN avec un comportement personnalisé.