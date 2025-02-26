Maintenant que nous avons catégorisé chaque vêtement et chaque chaussure, il sera beaucoup plus facile pour le modèle de raisonnement de générer une tenue pour l’occasion sélectionnée. Instancions et interrogeons le modèle de raisonnement.

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

Pour aligner les noms de fichiers avec les descriptions d’images, nous pouvons énumérer les descriptions d’images et créer une liste de dictionnaires où nous stockons la description, la catégorie, l’occasion et le nom de fichier pour chaque article dans les champs correspondants.

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

Interrogeons maintenant le modèle Granite 3.2 avec un raisonnement pour produire une tenue correspondant aux critères spécifiés en utilisant la closet liste.

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

Output:

Voici mon mécanisme de pensée :

- La tenue doit être adaptée à une matinée décontractée au

parc en automne.

- Je choisirais une chemise, un pantalon et une paire de chaussures qui correspondent à la catégorie « décontractée ».

- J’éviterais les vêtements formels ou trop habillés et choisirais des vêtements confortables pour les activités au parc.



Voici ma réponse :



Pour une matinée décontractée au parc à l’automne, je suggère la tenue suivante :



1. **Chemise** : une chemise bleue à carreaux avec un col et des manches longues (fichier : ’image13.jpeg’)

- Le motif à carreaux est classique pour l’automne et s’associe bien aux environnements de parc décontractés. Les manches longues offrent une certaine protection contre les températures matinales plus froides.



2. **Pantalon** : pantalon kaki avec ceinture boutonnée et fermeture boutonnée sur le devant (fichier : ’image7.jpeg’)

- Le kaki est un choix polyvalent qui s’accorde bien avec le style décontracté et offre un bel équilibre avec la chemise à carreaux. C’est pratique et confortable pour se promener.



3. **Chaussures** : une paire de boots en cuir beige à semelle épaisse et tige montante (fichier : ’image3.jpeg’)

- Les boots en cuir beige clair sont une option élégante et confortable. La semelle épaisse offre une bonne adhérence et un bon maintien, idéal pour parcourir les sentiers ou les terrains accidentés.



Cette combinaison offre un look informel et soigné, idéal pour une sortie matinale décontractée, tout en restant confortable et pratique.

Grâce à cette description de tenue générée, nous pouvons également afficher les vêtements que le modèle recommande. Pour ce faire, nous pouvons simplement extraire les noms de fichiers. Si le modèle mentionne deux fois le même nom de fichier, il est important de vérifier si l’image n’a pas déjà été affichée au fur et à mesure que nous itérons la liste des images. Pour ce faire, nous stockons les images affichées dans la selected_items liste. Enfin, nous affichons les articles sélectionnés.

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))