Qu’est-ce que la classification des textes ?

Les modèles supervisés sont généralement utilisés pour effectuer la classification de texte. La première étape consiste à collecter un grand jeu de données d’échantillons de texte. Il peut s’agir d’e-mails, de publications sur les réseaux sociaux, d’avis clients ou de documents.

Les annotateurs humains appliquent une étiquette à chaque texte. Par exemple, « spam » ou « non-spam », ou « positif » par rapport à « négatif ». Ce jeu de données d’entraînement étiqueté forme la base de l’entraînement d’un modèle de machine learning. En général, plus les données sont nombreuses, plus les résultats sont précis.

Le prétraitement du texte d’entrée transforme le texte dans un format standardisé et lisible par la machine. Les classificateurs ne peuvent travailler qu’avec du texte qui a été traduit en représentations numériques, souvent en utilisant des embeddings ou des architectures d’encodage plus avancées qui capturent le sens sémantique du langage.

Les hyperparamètres configurent des variables comme le nombre de couches de réseaux de neurones, le nombre de neurones par couche ou l’utilisation d’une activation. Ces hyperparamètres sont choisis avant le début de l’entraînement.

Les données sont ensuite introduites dans un algorithme de classification, qui apprend à associer les modèles observés dans les données aux étiquettes associées.

Les algorithmes de classification des textes sont les suivants :

Le modèle entraîné est testé sur un jeu de données de validation ou de test distinct pour évaluer la performance du modèle à l’aide d’indicateurs tels que l’exactitude, la précision, le rappel et le score F1, et évalué par rapport à des références établies.

Un modèle de classification de texte performant peut être intégré dans les systèmes de production où il classifie le texte entrant en temps réel.

Les modèles Advanced peuvent s’améliorer au fil du temps grâce à l’intégration de nouvelles données et à un réentraînement. Les modèles de langage préentraînés comme BERT ont déjà acquis une compréhension approfondie du langage et peuvent être finement réglés pour des tâches de classification spécifiques avec relativement peu de données. Le réglage fin réduit le temps d’entraînement et améliore performance, en particulier pour les catégories complexes ou nuancées.