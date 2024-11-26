Qu’est-ce que la traduction automatique ?

Les outils de traduction automatique sont confrontés à peu près aux mêmes problèmes que la traduction humaine. Les développements de la traduction automatique impliquent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour face face à ces problèmes, un aperçu de certains problèmes centraux est utile pour le contexte.

L’un des principaux problèmes est l’ambiguïté des mots. La phrase « The chicken is ready to eat » est un exemple illustratif classique. Ici, le terme chicken peut désigner l’animal vivant ou sa viande cuite. C’est un exemple de la façon dont les mots polysémiques et synonymes affectent la traduction. Les expressions idiomatiques sont un autre exemple notable d’une telle ambiguïté. « Beat around the bush », par exemple, n’a rien à voir avec les buissons. Les pronoms peuvent également rester ambigus dans de nombreuses phrases, en particulier lorsqu’ils sont traités indépendamment.2

Les modifications des règles linguistiques, telles que la syntaxe et la grammaire, entre les différentes langues affectent également la traduction. Par exemple, les verbes allemands peuvent souvent apparaître en fin de phrase, alors qu’ils apparaissent souvent au milieu en anglais, tandis que l’ordre des mots n’a pas d’importance en latin. Cela explique les différences dans les méthodes de traduction entre les traducteurs professionnels. Dans certains cas, la traduction se fait mot à mot, tandis que d’autres approches visent à saisir le sens et l’importance culturelle du texte par le biais de traductions libres.3

Les textes poétiques posent un défi unique à la création de traductions précises. Le mètre, le rime et l’allitération sont autant de préoccupations qui affectent de manière unique la qualité de la traduction poétique.4 La recherche en traduction automatique se concentre généralement sur le texte en prose. Cet aperçu présente certaines des préoccupations liées au processus de traduction humaine qui existent également dans la technologie de traduction automatique.