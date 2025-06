Qu’est-ce que le sous-ajustement ?

Comme nous pouvons détecter le sous-ajustement à partir du jeu de données d’entraînement, il est plus facile d’établir dès le départ la relation dominante entre les variables d’entrée et de sortie. En maintenant une complexité adéquate du modèle, nous pouvons éviter le sous-ajustement et faire des prédictions plus précises. Voici quelques techniques pour réduire le sous-ajustement :