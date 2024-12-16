Pour comprendre comment la température affecte la sortie d’un LLM, il suffit de regarder les sorties créées par le modèle IBM Granite 3.1 aux 2 milliards de paramètres. Le prompt fourni ici était le suivant : « Écrivez une histoire à propos d’un data scientist qui adore Python. »
À une température de 0,1, Granite génère :
Il était une fois, dans la ville animée de San Francisco, un brillant data scientist nommé Alex. Alex était connu pour ses compétences exceptionnelles en programmation Python et en analyse de données. Il passait ses journées et ses nuits plongé dans le monde des données, utilisant Python pour extraire des informations et faire des prédictions.Un jour, Alex fut chargé d’analyser l’attrition des clients pour un service de streaming populaire. Il utilisa la bibliothèque scikit-learn de Python pour créer un modèle de machine learning capable de prédire quels clients étaient susceptibles d’annuler leurs abonnements.
Avec une température de 0,75, Granite génère :
Il était une fois, dans la ville animée de San Francisco, un brillant data scientist nommé Alex. Alex était connu pour son amour profond pour Python, un langage de programmation qui était selon lui l’outil idéal pour l’analyse de données et le machine learning.
Chaque jour, Alex se levait tôt, préparait un café et s’installait à son bureau. Il passait des heures à écrire du code en Python, à explorer des jeux de données et à construire des modèles prédictifs. Son amour pour Python ne concernait pas seulement le langage lui-même, mais aussi la communauté qui s’était développée autour de lui.
À une température de 1,25, Granite génère :
Il était une fois, dans une ville animée remplie de gratte-ciel imposants et de néons, un data scientist qui aimait Python plus que tout au monde. Le data scientist a une assistante féline nommée Suki. Suki est une chatte curieuse et espiègle, toujours prête à explorer les moindres recoins de la maison.Un jour, le data scientist travaille sur un problème de codage complexe. Suki ne cesse de miauler bruyamment, comme si elle essayait de communiquer un message au data scientist. Le data scientist remarque que les miaulements bruyants se produisent généralement lorsqu’il est sur le point de trouver une solution à un problème de codage complexe.
Vous remarquerez que même si chaque histoire commence par un début similaire, l’augmentation de la température augmente la variabilité du texte et des détails générés.