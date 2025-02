Qu’est-ce que la segmentation d’instances ?

Certaines applications de la segmentation d’instances, comme la détection de composants défectueux dans une chaîne d’assemblage de fabrication, nécessitent des résultats en temps réel. Les modèles à une seule étape ont été développés pour les cas d’utilisation dans lesquels la rapidité est de mise.

Les modèles en deux étapes comme Mask R-CNN sont très précis, mais leur approche séquentielle par nature peut difficilement être accélérée. Les modèles de segmentation d’instances one-shot tels que YOLACT (You Only Look At CoefficienTs) s’appuient plutôt sur des modèles de détection d’objets en une seule étape comme YOLO (You Only Look Once).

Dans le modèle YOLACT, un FPN crée des cartes de caractéristiques haute résolution, qui alimentent deux branches parallèles : une branche du FCN propose k « masques prototypes » d’instances d’objets potentielles ; et simultanément, une branche de couches entièrement connectées produit de multiples « boîtes d’ancrage », similaires aux propositions de régions, et prédit également k « coefficients de masque », un pour chaque masque prototype, représentant la probabilité qu’un objet proposé corresponde au masque de segmentation proposé. La suppression non maximale (NMS) permet de filtrer les instances proposées avec les coefficients de masque les plus élevés.