La génération augmentée de récupération graphiques (Graph RAG) apparaît comme une technique puissante qui permet aux applications d’IA générative d’utiliser des connaissances spécifiques à un domaine et des informations pertinentes. La RAG graphique est une alternative aux méthodes de recherche vectorielle qui utilisent une base de données vectorielle.

Lesgraphes de connaissances sont des systèmes de connaissances dans lesquels les bases de données graphiques telles que Neo4j ou Amazon Neptune peuvent représenter des données structurées. Dans un graphe de connaissances, les relations entre les points de données, appelées edges, sont aussi significatives que les connexions entre les points de données, appelées vertices ou parfois nœuds. Un graphe de connaissances facilite la navigation dans un réseau et le traitement de requêtes complexes concernant des données connectées. Les graphes de connaissances sont particulièrement bien adaptés aux cas d’utilisation impliquant les chatbots, la résolution d’identité, l’analyse de réseau, les moteurs de recommandation, la vue client à 360° et la détection des fraudes.

Une approche Graph RAG tire parti de la nature structurée des bases de données de graphes pour donner une plus grande profondeur et un plus grand contexte aux informations récupérées sur les réseaux ou les relations complexes. Lorsqu'une base de données orientée graphe est associée à un grand modèle de langage (LLM), un développeur peut automatiser une grande partie du processus de création de graphes à partir de données non structurées telles que du texte. Un LLM peut traiter des données textuelles et identifier des entités, comprendre leurs relations et les représenter dans une structure de graphe.

Il existe plusieurs méthodes pour créer une application Graph RAG, par exemple GraphRAG de Microsoft ou l'association de GPT4 avec LlamaIndex. Pour ce tutoriel, vous utiliserez Memgraphe, une solution de base de données graphique open source pour créer un système de RAG en utilisant Llama-3 de Meta sur watsonx. Memgraph utilise Cypher, un langage de requête déclaratif. Il partage certaines similitudes avec SQL, mais se concentre sur les nœuds et les relations plutôt que sur les tableaux et les lignes. Llama 3 créera et remplira votre base de données graphique à partir de texte non structuré et interrogera des informations dans la base de données.