Il est maintenant temps de faire des inférences. L'inférence sera étayée par la génération HuggingFace, qui fournit un model.generate () pour générer des textes en utilisant PyTorch.

Ce tutoriel montre comment poser au modèle de base une question médicale extraite du jeu de données MedReason. Il est raisonnable que le modèle de base ne soit pas en mesure de répondre à cette question, car il s'agit d'un modèle à usage général formé sur de grands jeux de données diversifiés.

D’abord, configurez les configurations d’inférence :

# setup inference configurations args = dict( model_name_or_path="ibm-granite/granite-3.3-2b-instruct", # use IBM Granite 3.3 2b instruct model template="granite3", # set to the same one used in training, template for constructing prompts infer_backend="huggingface" # choices： [huggingface, vllm] ) # create inference config file to run with llama factory with open("inference_config.yaml", "w", encoding="utf-8") as file: yaml.dump(args, file, indent=2)

Vous allez maintenant poser au chatbot l’une des questions du jeu de données MedReason :

from llamafactory.chat import ChatModel chat_model = ChatModel(args) messages = [] # run inference chatbot question = ''' A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\u00b0F (36.8\u00b0C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia" '''

Créez un nouveau message à partir de la question et passez-le au modèle de base :

messages.append({"role": "user", "content": question}) response = "" for new_text in chat_model.stream_chat(messages): response += new_text print(response) messages.append({"role": "assistant", "content": response})

Voici la sortie d’exemple du modèle de base Granite 3.3 :

Utilisateur :

A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\F (36.8\C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia"

Réponse :

The most strongly associated condition with this patient's condition is "C": "Optic glioma". The patient's symptoms of hypsarrhythmia on EEG, seizure frequency increase, and the presence of hypopigmented macules and a thickened plaque on the lower back are indicative of a neurological disorder. Optic glioma is a type of brain tumor that can present with these symptoms, including seizures and visual disturbances. Option A, "Cardiac rhabdomyoma", typically presents with cardiac involvement and is not associated with the described EEG findings or skin manifestations. Option B, "Glaucoma", is an eye disease that can lead to vision loss but is not associated with the EEG findings or skin lesions described. Option D, "Polyostotic fibrous dysplasia", is a bone disorder characterized by multiple bone lesions and is not associated with the neurological symptoms and EEG findings presented. Therefore, based on the clinical presentation, the most likely diagnosis is an optic glioma.

La réponse correcte du jeu de données est :

answer: Cardiac rhabdomyoma

Donc le modèle de base ne génère pas la bonne réponse.

Inférer avec l’adaptateur LoRA finement réglé Nous comparons les résultats en les comparant au modèle de base et à l’adaptateur LoRA réglé. Nous posons ensuite la même question pour voir comment l'adaptation au jeu de données a permis au modèle de mieux comprendre les questions médicales et d'y répondre.

La cellule suivante ne sera pas nécessaire si vous avez effectué LoRA lors de la même séance. Toutefois, si vous revenez à Jupyter Notebook et que vous ne souhaitez pas effectuer une nouvelle formation, vous pouvez télécharger les adaptateurs optimisés depuis votre instance COS.

download_file_cos(credentials, "granite3_lora.zip", "granite3_lora.zip") !unzip granite3_lora.zip

Maintenant vous configurerez les options pour le ChatModel afin qu’il intègre les adaptateurs.

# setup inference configurations args = dict( model_name_or_path="ibm-granite/granite-3.3-2b-instruct", # use IBM Granite 3.3 2b instruct model adapter_name_or_path="granite3_lora", # load the saved LoRA adapters template="granite3", # set to the same one used in training, template for constructing prompts finetuning_type="lora", # which fine-tuning technique used in training infer_backend="huggingface" # choices： [huggingface, vllm] ) # create inference config file to run with llama factory with open("inference_config.yaml", "w", encoding="utf-8") as file: yaml.dump(args, file, indent=2) from llamafactory.chat import ChatModel chat_model = ChatModel(args)

Maintenant nous pouvons tester le même défi de raisonnement pour le modèle affiné :

messages = [] # run inference chatbot question = ''' A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\u00b0F (36.8\u00b0C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia" '''

Créez un nouveau message en utilisant la question et transmettez-le au modèle affiné :

messages.append({"role": "user", "content": question}) response = "" for new_text in chat_model.stream_chat(messages): response += new_text print(response) messages.append({"role": "assistant", "content": response}) Cardiac rhabdomyoma

Exemple de sortie d'un modèle affiné :

Utilisateur :

A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\u00b0F (36.8\u00b0C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia"

Réponse :

Cardiac rhabdomyoma

Cette fois, le modèle a généré la bonne réponse, grâce à l'adaptateur entraîné.

Un aspect à noter, le modèle ne répond plus avec son raisonnement. Ce résultat est dû au fait que le jeu de données utilisé pour LoRa ne contient que la bonne réponse en tant que production attendue du modèle. Le réglage fin de la LoRA peut être utilisé à la fois pour fournir de nouvelles informations et pour indiquer au modèle comment réagir.