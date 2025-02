Qu’est-ce qu’un modèle autorégressif ?

Les modèles autorégressifs s’avèrent beaucoup plus fiables lorsque les données de la série chronologique sont stationnaires et que la variance de cette dernière est constante. Souvent, les données non stationnaires sont espacées dans le temps pour supprimer les changements de variance et s’ajuster au modèle autorégressif. Parfois, cette variation est significative et les data scientists préfèrent la conserver. La méthode d’hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive (ARCH) permet de modéliser un changement de variance dans une série chronologique qui dépend du temps, comme l’augmentation ou la diminution de la volatilité. L’hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée (GARCH) est une version de cette approche qui permet de prendre en charge les changements de volatilité en fonction du temps. Il s’agit, par exemple, d’augmenter et de réduire la volatilité au sein d’une même série.

Lorsqu’il existe un processus non stochastique pour modifier les variances des séries temporelles, l’hétérogénéité conditionnelle autorégressive ou l’algorithme ARCH peut utiliser des techniques autorégressives pour modéliser et prédire les changements dans la volatilité des jeux de données. Les modèles autorégressifs classiques ne modélisent pas de changement dans la variance au sein d’un jeu de données. C’est pourquoi un data scientist peut utiliser une transformation box-cox pour réduire la variance de l'ensemble de données. Cependant, si le changement de variance est auto-corrélé, une approche ARCH de modélisation peut fournir des prévisions sur le moment où un processus pourrait commencer à changer. Cette approche est connue sous le nom de prévision de la volatilité et est couramment utilisée dans les analyses économétriques et financières. Par exemple, lorsque vous travaillez avec des données relatives au cours des actions, l'intérêt peut aller au-delà de la modélisation des cours potentiels et au forecasting lorsqu'elles commencent à changer radicalement.