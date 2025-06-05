Mise à l’échelle de l’inférence pour améliorer la RAG multimodale 

Les récentes avancées en matière de stratégies d'inférence, qui augmentent les ressources informatiques et utilisent des algorithmes complexes au moment des tests, redéfinissent la manière dont les LLM abordent les tâches de raisonnement complexes et fournissent des résultats de meilleure qualité pour diverses modalités d'entrée. La mise à l'échelle des inférences optimise la chaîne de pensée (CoT) en élargissant la profondeur du raisonnement. Cette évolution permet aux modèles de produire des chaînes de pensée plus longues et plus détaillées grâce à des invites itératives ou à une génération en plusieurs étapes. Le dimensionnement de l'inférence peut être exploité pour améliorer le RAG multimodal, en se concentrant sur l'interaction entre la taille des modèles, les budgets informatiques et l'optimisation pratique du temps d'inférence pour les applications du monde réel.

De plus, les lois de mise à l'échelle et les résultats des tests de performance soulignent les compromis entre le pré-entraînement, l'ajustement, les stratégies de temps d'inférence et les algorithmes avancés pour la sélection des résultats. Les modèles de grande taille comme ceux de petite taille bénéficient de la mise à l'échelle de l'inférence, car celle-ci permet également aux systèmes aux ressources limitées de se rapprocher des performances des LLM de pointe. Ce tutoriel démontre l'impact des techniques d'optimisation sur les performances des modèles et offre des conseils pratiques pour équilibrer la précision, la latence et le coût dans les déploiements RAG multimodaux.

Ce tutoriel est conçu pour les développeurs d’intelligence artificielle, les chercheurs et les passionnés qui cherchent à améliorer leurs connaissances en matière de gestion de documents et de techniques avancées de traitement automatique du langage naturel (NLP). Vous apprendrez à exploiter la puissance de la mise à l’échelle de l’inférence pour améliorer le pipeline RAG multimodal créé dans une formule précédente. Bien que ce tutoriel se concentre sur les stratégies d’évolutivité dans les RAG multimodaux spécifiquement axés sur les grands modèles de langage IBM Granite, des principes similaires sont applicables à la plupart des modèles populaires, notamment ceux d’OpenAI (par exemple, GPT-4, GPT-4o, ChatGPT) et de DeepMind.