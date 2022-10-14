Qu’est-ce que l’inspection visuelle ?

L’inspection visuelle est une technique permettant de détecter les défauts à l’œil nu pour s’assurer que les équipements fonctionnent correctement ou que les produits fabriqués sont conformes aux exigences. Il peut s’agir d’inspections visuelles réalisées en personne ou à distance à l’aide d’images numériques.
L’inspection des équipements, des produits et des matériaux à l’œil nu est la forme la plus ancienne et la plus simple d’inspection visuelle. Elle est encore largement utilisée aujourd’hui dans l’industrie manufacturière, l’énergie, et le secteur médical, car elle est efficace pour détecter des défauts de surface.
Avant l’ère numérique, les inspecteurs étaient formés pour identifier des défauts, parfois à l’œil nu, parfois à l’aide d’outils simples comme des lampes et des loupes. Avec l’essor des caméras et des drones portables de haute qualité, l’inspection visuelle a franchi une nouvelle étape.
Aujourd’hui, les entreprises collectent des images et des vidéos numériques de machines, de produits manufacturés et d’autres aspects opérationnels pour réaliser des inspections visuelles. Ces inspections peuvent être effectuées en temps réel depuis un site distant ou être examinées ultérieurement, une fois les images récupérées.
Les logiciels d’intelligence artificielle (IA) sont également utilisés aujourd’hui pour automatiser les inspections visuelles. En « apprenant » à analyser des images et à déterminer si elles répondent aux normes, les entreprises peuvent automatiser le processus d’inspection visuelle, ce qui permet de gagner du temps et, parfois, d’améliorer la précision. Cela peut aller de l’identification de la corrosion sur les éoliennes à la détection de connecteurs défectueux dans l’électronique des produits.
L’industrie automobile est un exemple d’intégration de l’IA dans les systèmes d’inspection visuelle. De nos jours, les constructeurs automobiles utilisent des images et l’apprentissage profond pour identifier rapidement et systématiquement les défauts dès les premières étapes du processus de production.
Grâce à cette technologie, connue également sous le nom d’inspections visuelles intelligentes, les organisations peuvent effectuer des inspections plus rapides, plus précises et plus économiques dans divers environnements. En utilisant des machines pour réaliser des tests visuels, les entreprises peuvent éviter d’exposer le personnel à des zones dangereuses ou des espaces confinés, comme des réservoirs de stockage, protégeant ainsi la sécurité des travailleurs sans sacrifier les avantages de l’inspection visuelle.
L’inspection visuelle est une forme de contrôle non destructif (NDT). Les méthodes non destructives permettent aux inspecteurs d’évaluer un système ou un composant sans le modifier de manière permanente. En plus des inspections visuelles, les NDT incluent également des techniques telles que les contrôles par émissions, radiographiques, aux rayons X et infrarouges et par ultrasons.
Le terme NDT est souvent utilisé dans le secteur de la fabrication ou des opérations industrielles, mais il peut s’appliquer à plusieurs autres secteurs. Par exemple, une radiographie pour déterminer si une personne a un os cassé ou un correcteur d’épreuves qui révise un document et signale les erreurs à corriger sont également des exemples de NDT.
Comme les inspections visuelles se limitent à la surface, les organisations les utilisent souvent en combinaison avec d’autres méthodes de test.
Chaque secteur et chaque organisation possède son propre processus d’inspection visuelle. Cependant, il existe des points communs que l’on retrouve souvent dans les workflows d’inspection visuelle. Notamment :
Une fois qu’un processus est en place, les organisations peuvent utiliser diverses méthodes pour effectuer les inspections visuelles :
L’inspection visuelle est utilisée depuis de nombreuses années pour garantir la qualité et la sécurité. Elle offre également les avantages suivants :
Lorsque le contrôle qualité et la sécurité sont essentiels, l’inspection visuelle est utilisée, voire requise, dans les cas suivants :
Jusqu’à récemment, l’inspection visuelle était difficile à automatiser, les ordinateurs n’ayant pas encore égalé la précision de l’œil humain. Cependant, les avancées récentes en IA ont rendu les fonctions d’inspection visuelle automatisée plus efficaces et précises.
L’un des principaux obstacles que les ingénieurs ont dû surmonter est l’incapacité d’un ordinateur à interpréter le contenu d’une image. La vision par ordinateur a permis de résoudre ce problème. Ce processus permet aux ordinateurs de tirer des informations significatives à partir d’images numériques, de vidéos et d’autres données visuelles. Aujourd’hui, non seulement les ordinateurs peuvent traiter ces images, mais ils peuvent également générer des informations exploitables pour prendre des mesures correctives ou formuler des recommandations.
Voici quelques-unes des capacités offertes par la vision par ordinateur :
Mettez la puissance de la vision par ordinateur entre les mains de vos équipes de qualité et d'inspection. IBM Maximo Visual Inspection rend la vision par ordinateur et l’apprentissage profond plus accessibles aux utilisateurs professionnels grâce à des outils d’inspection visuelle qui leur donne les moyens de réussir.
Exploitez la puissance de la vision par ordinateur sans code pour une inspection visuelle automatisée avec IBM Maximo Visual Inspection, un ensemble d’outils intuitifs destinés à l’étiquetage, à l’entraînement et au déploiement de modèles de vision par intelligence artificielle.