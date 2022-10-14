Qu’est-ce que l’inspection visuelle ?

L’inspection des équipements, des produits et des matériaux à l’œil nu est la forme la plus ancienne et la plus simple d’inspection visuelle. Elle est encore largement utilisée aujourd’hui dans l’industrie manufacturière, l’énergie, et le secteur médical, car elle est efficace pour détecter des défauts de surface.

Avant l’ère numérique, les inspecteurs étaient formés pour identifier des défauts, parfois à l’œil nu, parfois à l’aide d’outils simples comme des lampes et des loupes. Avec l’essor des caméras et des drones portables de haute qualité, l’inspection visuelle a franchi une nouvelle étape.

Aujourd’hui, les entreprises collectent des images et des vidéos numériques de machines, de produits manufacturés et d’autres aspects opérationnels pour réaliser des inspections visuelles. Ces inspections peuvent être effectuées en temps réel depuis un site distant ou être examinées ultérieurement, une fois les images récupérées.

Les logiciels d’intelligence artificielle (IA) sont également utilisés aujourd’hui pour automatiser les inspections visuelles. En « apprenant » à analyser des images et à déterminer si elles répondent aux normes, les entreprises peuvent automatiser le processus d’inspection visuelle, ce qui permet de gagner du temps et, parfois, d’améliorer la précision. Cela peut aller de l’identification de la corrosion sur les éoliennes à la détection de connecteurs défectueux dans l’électronique des produits.

L’industrie automobile est un exemple d’intégration de l’IA dans les systèmes d’inspection visuelle. De nos jours, les constructeurs automobiles utilisent des images et l’apprentissage profond pour identifier rapidement et systématiquement les défauts dès les premières étapes du processus de production.

Grâce à cette technologie, connue également sous le nom d’inspections visuelles intelligentes, les organisations peuvent effectuer des inspections plus rapides, plus précises et plus économiques dans divers environnements. En utilisant des machines pour réaliser des tests visuels, les entreprises peuvent éviter d’exposer le personnel à des zones dangereuses ou des espaces confinés, comme des réservoirs de stockage, protégeant ainsi la sécurité des travailleurs sans sacrifier les avantages de l’inspection visuelle.