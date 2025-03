Qu’est-ce que la segmentation sémantique ?

Les tâches de segmentation sémantique permettent aux machines de distinguer les différentes classes d’objets et régions d’arrière-plan dans une image. Avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML ) , la segmentation d’image et la création de cartes de segmentation permettent d’entraîner les ordinateurs à comprendre le contexte important dans les images numériques telles que les paysages, les photos de personnes, l’imagerie médicale et bien plus encore.

Les modèles d’apprentissage conçus pour la segmentation d’image permettent aux machines de traiter l’information visuelle de la même manière que le cerveau humain. Bien que les modèles de segmentation d’image et les modèles de détection d’objets aient quelques usages en commun, un aspect important les différencie. En effet, pour identifier les différentes entités contenues dans une image, la segmentation d’image se concentre sur les pixels au lieu d’approximer l’information à l’aide d’une boîte de délimitation. En gros, sachant que les modèles de classification d’image déterminent ce que contient l’image (sans procéder à une localisation), et que les modèles de détection d’objets déterminent la position de l’objet dans l’image, seuls les modèles de segmentation d’image sont capables de déterminer la forme et les contours des entités dans une image.1

Grâce à l’efficacité des algorithmes d’apprentissage profond qui les aident à interpréter les images comme des données, les machines identifient de mieux en mieux les objets. Alors que la classification leur permet de comprendre quelles informations sont contenues dans une image, la segmentation sémantique aident les machines à identifier l’emplacement précis des différents types d’informations visuelles et à déterminer où commence et où se termine chaque unité.