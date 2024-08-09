IA générative et IA prédictive : quelle est la différence ?

Auteur

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

De nombreux outils d’IA générative semblent posséder un pouvoir de prédiction. Les chatbots d’IA conversationnelle comme ChatGPT peuvent suggérer le vers suivant dans une chanson ou un poème. Les logiciels comme DALL-E ou Midjourney peuvent créer des œuvres d’art originales ou des images réalistes à partir de descriptions en langage naturel. Les outils de saisie semi-automatique comme GitHub Copilot peuvent recommander les lignes de code suivantes.

Mais l’IA générative n’est pas l’IA prédictive. L’IA prédictive est une classe d’intelligence artificielle à part entière, et même si c’est une approche moins connue, elle reste un outil puissant pour les entreprises. Examinons les deux technologies et leurs principales différences.

Qu’est-ce que l’IA générative ?

L’IA générative (gen AI) est l’intelligence artificielle qui répond au prompt d’un utilisateur avec un contenu original généré (audio, images, code logiciel, texte ou vidéo).

Les modèles d’IA générative sont entraînés sur des volumes massifs de données brutes. Ces modèles s’appuient ensuite sur les schémas et les relations encodés dans leurs données d’entraînement pour comprendre les requêtes des utilisateurs et créer un nouveau contenu pertinent, similaire, sans être identique, aux données d’origine.

La plupart des modèles d’IA générative commencent par un modèle de fondation, un type d’apprentissage profond qui « apprend » à générer des productions statistiquement probables lorsqu’on leur soumet un prompt. Les grands modèles de langage (LLM) sont un modèle de fondation courant pour la génération de texte, mais d’autres modèles de fondation existent pour différents types de génération de contenu.

Qu’est-ce que l’IA prédictive ?

L’IA prédictive mêle l’analyse statistique aux algorithmes de machine learning pour repérer les tendances dans les données et prévoir les résultats. Elle extrait des informations des données historiques pour faire des prévisions précises sur l’événement, le résultat ou la tendance à venir les plus probables.

Les modèles d’IA prédictive améliorent la rapidité et la précision de l’analyse prédictive et sont généralement utilisés pour la prévision d’entreprise afin de projeter les ventes, d’estimer la demande de produits ou de services, de personnaliser l’expérience client et d’optimiser la logistique. En bref, l’IA prédictive aide les entreprises à prendre des décisions éclairées quant à l’étape suivante à suivre pour leur activité.

AI Academy

L'essor de l'IA générative pour les entreprises

Découvrir l'essor historique de l'IA générative et ce que cela signifie pour les entreprises.
Accéder à l’épisode

Quelle est la différence entre l’IA générative et l’IA prédictive ?

L’IA générative et l’IA prédictive relèvent toutes deux de l’IA, mais elles sont distinctes. Voici en quoi les deux technologies diffèrent :

Données d’entrée ou d’entraînement

L’IA générative est entraînée sur de grands jeux de données qui contient des millions d’exemples de contenus. L’IA prédictive peut utiliser des jeux de données plus petits et plus ciblés comme données d’entrée.

Sortie

Alors que les deux systèmes d’IA utilisent un élément de prédiction pour leurs productions, l’IA générative crée des contenus nouveaux, tandis que l’IA prédictive prévoit des événements et des résultats futurs.

Algorithmes et architectures

La plupart des modèles d’IA générative s’appuient sur ces architectures :

  • Les modèles de diffusion fonctionnent en ajoutant d’abord du bruit aux données d’entraînement de façon à les rendre aléatoires et incompréhensibles, puis en entraînant l’algorithme à diffuser le bruit de manière itérative pour révéler la sortie souhaitée.
  • Les réseaux antagonistes génératifs (RAG) sont constitués de deux réseaux de neurones : un générateur qui produit de nouveaux contenus et un discriminateur qui évalue la précision et la qualité du contenu généré. Ces algorithmes antagonistes incitent le modèle à générer des résultats de qualité croissante.
  • Les modèles de Transformers utilisent le concept d’attention pour déterminer ce qui est le plus important dans les données d’une séquence. Les Transformers utilisent ensuite ce mécanisme d’auto-attention pour traiter simultanément des séquences entières de données, capturer le contexte des données au sein de la séquence et encoder les données d’entraînement dans des plongements ou des hyperparamètres qui représentent les données et leur contexte.
  • Les auto-encodeurs  variationnels(VAE) sont des modèles génératifs qui apprennent des représentations compressées de leurs données d’entraînement et créent des variations de ces représentations pour générer de nouveaux échantillons de données.

Pendant ce temps, de nombreux modèles d’IA appliquent ces algorithmes statistiques et ces modèles de machine learning :

  • Le clustering permet de classer différents points de données ou observations en groupes ou en clusters en fonction des similitudes, le but étant de comprendre les schémas de données sous-jacents.
  • Les arbres de décision mettent en œuvre une stratégie de fractionnement de type « diviser et conquérir » pour une classification optimale. De même, les algorithmes de forêt aléatoire combinent la production de plusieurs arbres de décision pour atteindre un seul résultat.
  • Les modèles de régression déterminent les corrélations entre les variables. La régression linéaire, par exemple, représente une relation linéaire entre deux variables.
  • Les méthodes de séries temporelles modélisent les données historiques sous la forme d’une série de points de données tracés dans l’ordre chronologique afin de faire des prédictions sur les tendances futures.

Explicabilité et interprétabilité

La plupart des modèles d’IA générative manquent d’explicabilité, car il est souvent difficile, voire impossible, de comprendre les processus de prise de décision qui sous-tendent leurs résultats. À l’inverse, les estimations prédictives de l’IA sont plus explicables, car elles sont fondées sur des chiffres et des statistiques. Mais l’interprétation de ces estimations dépend toujours du jugement humain, et une interprétation incorrecte peut entraîner des mesures erronées.

Cas d’utilisation de l’IA générative et de l’IA prédictive

Le choix d’utiliser l’IA dépend de divers facteurs. Dans une vidéo d’IBM AI Academy, qui présente la sélection du bon cas d’utilisation d’IA pour votre entreprise, Nicholas Renotte, ingénieur en chef de l’IA chez IBM Client Engineering, souligne que « en fin de compte, choisir le bon cas d’utilisation pour les outils d’IA générative, d’IA et de machine learning nécessite d’accorder une attention particulière aux nombreuses composantes. Vous devez vous assurer que la meilleure technologie résout le problème adéquat. »

Il en va de même pour le choix d’opter pour l’IA générative ou l’IA prédictive. « Si vous implémentez l’IA pour votre entreprise, vous devez vraiment réfléchir à votre cas d’utilisation pour savoir s’il convient à l’IA générative ou s’il est plus adapté à une autre technique ou à un autre outil d’IA », explique M. Renotte. « Par exemple, de nombreuses entreprises souhaitent générer des prévisions financières, mais cela ne nécessitera généralement pas une solution d’IA générative, surtout lorsqu’il existe des modèles qui peuvent le faire pour une fraction du coût. »

Les cas d’utilisation de l’IA générative

Parce qu’elle excelle dans la création de contenu, l’IA générative a de multiples cas d’utilisation. D’autres sont susceptibles d’apparaître à mesure que la technologie progresse. Voici comment les applications d’IA générative peuvent être mises en œuvre dans divers secteurs :

  • Service clientles organisations peuvent utiliser des chatbots et des agents conversationnels alimentés par l’IA générative pour offrir une assistance en temps réel, fournir des réponses personnalisées et lancer des actions pour le compte d’un client.

  • Jeu vidéo : les modèles d’IA peuvent aider à créer des environnements réels, des personnages réalistes, des animations dynamiques et des effets visuels saisissants pour les jeux vidéo et les simulations virtuelles.

  • Santé : l’IA générative peut créer des données de synthèse pour entraîner et tester les systèmes d’imagerie médicale afin de mieux préserver la confidentialité des patients. L’IA générative peut également proposer des molécules entièrement nouvelles, ce qui accélère le processus de découverte des médicaments.

  • Marketing et publicité : l’IA générative peut concevoir des visuels attrayants et créer des textes publicitaires et commerciaux convaincants, personnalisés pour chaque public cible.

  • Développement de logiciels : les outils de génération de code peuvent accélérer le processus d’écriture de nouveau code et automatiser les phases de débogage et de test.

Cas d’utilisation de l’IA prédictive

L’IA prédictive est principalement utilisée dans la finance, la vente au détail, le commerce électronique et la fabrication. Voici quelques exemples d’applications d’IA prédictive :

  • Prévisions financières : les institutions financières utilisent des modèles d’IA pour prévoir les tendances du marché, le cours des actions et d’autres facteurs économiques.
  • Détection des fraudes : les banques utilisent des capacités d’IA prédictive pour repérer en temps réel les transactions suspectes qui signalent potentiellement des activités frauduleuses.
  • Gestion des stocks : en prévoyant les ventes et la demande, l’IA prédictive aide les entreprises à planifier et à contrôler les niveaux de stock.
  • Recommandations personnalisées : les modèles d’IA peuvent aider à analyser les schémas dans les données de comportement des clients pour formuler des suggestions plus personnalisées qui peuvent conduire à une amélioration de l’expérience client.
  • Gestion de la chaîne d’approvisionnement : l’IA prédictive peut aider à l’optimisation de la logistique et des opérations, des plans de production, de l’allocation des ressources et de la planification des workloads.

Découvrez comment l’IA générative et l’IA peuvent dynamiser votre entreprise

Le choix de l’une de ces options ne doit pas nécessairement se faire à l’exclusion de l’autre. Les entreprises peuvent adopter à la fois l’IA générative et l’IA prédictive, en les utilisant de manière stratégique, en tandem, afin d’avantager leur entreprise.

Découvrez en plus sur la plateforme IBM watsonx et sur la façon dont elle peut accélérer vos objectifs en matière d’IA. Exploitez les capacités d’IA générative des modèles construits sur watsonx.ai pour vous aider à découvrir des schémas et des anomalies et obtenir des prévisions précises et adaptées à vos besoins.

