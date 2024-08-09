IA générative et IA prédictive : quelle est la différence ?

L’IA générative (gen AI) est l’intelligence artificielle qui répond au prompt d’un utilisateur avec un contenu original généré (audio, images, code logiciel, texte ou vidéo).

Les modèles d’IA générative sont entraînés sur des volumes massifs de données brutes. Ces modèles s’appuient ensuite sur les schémas et les relations encodés dans leurs données d’entraînement pour comprendre les requêtes des utilisateurs et créer un nouveau contenu pertinent, similaire, sans être identique, aux données d’origine.

La plupart des modèles d’IA générative commencent par un modèle de fondation, un type d’apprentissage profond qui « apprend » à générer des productions statistiquement probables lorsqu’on leur soumet un prompt. Les grands modèles de langage (LLM) sont un modèle de fondation courant pour la génération de texte, mais d’autres modèles de fondation existent pour différents types de génération de contenu.