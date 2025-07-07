La matrice A, également appelée matrice de transition, décrit comment l’écosystème de l’île (représenté par ces deux variables d’état) évolue dans le temps lorsqu’il n’est soumis à aucune influence externe. Plus précisément, elle décrit comment l’état courant h influence l’état futur.

Supposons que la dynamique des populations de poissons et de pélicans soit très simple et constante :

Sans influence externe, la population de poissons F augmente de 50 %.

augmente de 50 %. Sans influence externe, la population de pélicans P diminue de 5 %.

diminue de 5 %. Chaque pélican mange quatre poissons sur la même période.

Pour chaque tranche de dix poissons supplémentaires, l’écosystème peut accueillir un pélican en plus.

On peut exprimer chacune de ces dynamiques à l’aide d’équations simples, puis les regrouper dans une matrice de taille n × n, où n = le nombre de variables d’état. Chaque colonne de notre matrice A 2x2 représente une variable d’état, et chaque ligne représente son taux de variation (dérivée du premier ordre) par rapport à chacune des variables d’état. Des annotations en italique ont été ajoutées pour plus de clarté.

F i s h ( F ) P e l i c a n s ( P ) C h a n g e s t o F i s h 0.5 _ - 4 _ C h a n g e s t o P e l i c a n s 0.1 _ - 0.05 _

Comme les taux de variation des populations sont constants dans ce scénario simplifié, les éléments de notre matrice A sont des constantes simples. Dans les scénarios réels, on a souvent davantage de variables d’état et des relations mathématiques plus complexes entre elles, mais la façon dont ces relations sont représentées dans la grille de la matrice de transition A correspondante reste la même.

En l’absence totale d’influences externes, h’(t) = A*h(t) suffit pour décrire comment l’état de l’écosystème évolue au fil du temps.

h ′ ( t ) = A * h ( t )

h ′ ( t ) = [ 0.5 - 4 0.1 - 0.05 ] * h ( t )

h ′ ( t ) = [ 0.5 - 4 0.1 - 0.05 ] * [ F ( t ) P ( t ) ]

Résoudre cette équation analytiquement implique de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A, ce qui dépasse le cadre de cet article. Mais, sans intervention, cet écosystème n’est pas durable : les populations de poissons et de pélicans connaissent un cycle de croissance et d’effondrement de plus en plus extrême, qui finit par provoquer un effondrement catastrophique.