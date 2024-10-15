Qu’est-ce que la classification dans le machine learning ?

Traditionnellement, la classification est un type de machine learning supervisé , ce qui signifie qu’elle utilise des données étiquetées pour entraîner des modèles. Dans l’apprentissage supervisé, chaque point de données des données d’entraînement contient des variables d’entrée (également appelées variables indépendantes ou fonctionnalités) et une variable de sortie, ou étiquette.

Dans l’entraînement de la classification, le rôle du modèle est de comprendre les relations entre les fonctionnalités et les étiquettes de classe, puis d’appliquer ces critères aux futurs jeux de données. Les modèles de classification utilisent les caractéristiques de chaque point de données ainsi que leur étiquette de classe pour décoder les caractéristiques qui définissent chaque classe. En termes mathématiques, le modèle considère chaque point de données comme un tuple x. Un tuple est une suite numérique ordonnée représentée par x = (x1,x2,x3…xn).

Chaque valeur du tuple est une caractéristique spécifique du point de données. En mappant les données d’entraînement selon cette équation, le modèle apprend les caractéristiques associées à chaque étiquette de classe.

L’objectif de l’entraînement est de minimiser les erreurs lors de la modélisation prédictive. Les algorithmes de descente de gradient entraînent des modèles en minimisant l’écart entre les résultats prédits et les résultats réels. Les modèles peuvent ensuite être affinés avec un entraînement supplémentaire pour effectuer des tâches plus spécifiques.

Les approches d’ apprentissage non supervisé appliquées à la résolution des problèmes de classification sont au cœur de récentes recherches. Les méthodes d’apprentissage non supervisé permettent aux modèles de découvrir par eux-mêmes des schémas dans les données non étiquetées. L’absence d’étiquettes est ce qui différencie l’ apprentissage non supervisé de l’apprentissage supervisé .