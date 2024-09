Qu'est-ce que l'étiquetage des données ?

La contrepartie générale de l'étiquetage des données est que, bien qu'il puisse réduire le temps de mise à l'échelle d'une entreprise, il a tendance à avoir un coût. Des données plus précises améliorent généralement les prédictions du modèle, de sorte que, malgré son coût élevé, la valeur qu'il fournit vaut généralement l'investissement. Comme l'annotation des données fournit plus de contexte aux fichiers, elle améliore la performance de l'analyse de données exploratoire ainsi que les applications d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Par exemple, l'étiquetage des données produit des résultats de recherche plus pertinents au sein des plateformes de moteur de recherche et de meilleures recommandations de produit sur les plateformes de commerce électronique. Explorons plus dans le détail les principaux avantages et défis :

Avantages



L'étiquetage des données fournit aux utilisateurs, équipes et sociétés plus de contexte, de qualité et de facilité d'utilisation. Plus précisément, vous pouvez attendre :

Des prévisions plus précises : un étiquetage des données précis garantit une meilleure assurance de la qualité au sein de l'apprentissage automatique, permettant au modèle d'entraîner et de générer la sortie attendue. Sinon, comme le dit le vieil adage, « à données inexactes, résultats erronés ». Les données correctement étiquetées fournissent les « données de référence » (c'est-à-dire comment les étiquettes reflètent les scénarios du « monde réel ») pour le test et l'itération des modèles suivants.

Une meilleure facilité d'utilisation des données : l'étiquetage des données peut également améliorer la facilité d'utilisation des variables de données au sein d'un modèle. Par exemple, vous pouvez reclassifier une variable nominale en variable binaire pour la rendre plus consommable pour un modèle. Cette agrégation de données permet d'optimiser le modèle par la réduction du nombre de variables ou l'inclusion de variables de contrôle. Que vous utilisiez des données pour créer des modèles de vision par ordinateur (c'est-à-dire en plaçant des cadres de délimitation autour des objets) ou des modèles de traitement du langage naturel (c'est-à-dire en classifiant du texte d'opinion sur les réseaux sociaux), l'utilisation de données de haute qualité est une priorité absolue.

Défis



L'étiquetage des données n'est pas sans défis. Les plus courants sont les suivants :