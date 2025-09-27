Qu’est-ce qu’un modèle de mélange gaussien ?

Une distribution gaussienne unique, également appelée « distribution normale », décrit de nombreux types de phénomènes naturels. La distribution de la taille des élèves dans une classe, le poids des nouveau-nés et la durée de vie opérationnelle des pièces mécaniques sont souvent des distributions gaussiennes.

Cependant, une distribution gaussienne unique ne convient pas pour modéliser des jeux de données comportant plusieurs clusters de données ou présentant un biais important ou des extrémités à forte probabilité. Dans ces cas, un GMM peut être plus approprié.

Un GMM utilise l’apprentissage non supervisé afin de générer un modèle probabiliste qui suppose que les données sont générées à partir d’une combinaison de plusieurs distributions gaussiennes. Au lieu de supposer que toutes les données proviennent d’une seule distribution normale (un seul modèle gaussien), un GMM suppose qu’il existe plusieurs distributions normales, chacune représentant un « cluster » différent ou une « sous-population » différente dans le jeu de données, et chacune ayant sa propre moyenne et sa propre variance.

Dans le cas des élèves, imaginez leur taille avec une distribution bimodale, mais sans connaître leur sexe. Dans le cas des pièces mécaniques, imaginez que les pièces proviennent de deux fournisseurs différents, l’un fabriquant des pièces de meilleure qualité que l’autre. Dans les deux cas, il pourrait être utile de calculer à quelle sous-population appartient un point de données et quelles sont les caractéristiques de cette sous-population.