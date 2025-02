Qu’est-ce que l’algorithme Apriori ?

Dans de nombreux cas, l’application d’une approche par force brute (lien externe à ibm.com), qui consiste à calculer les seuils de support et de confiance pour chaque règle puis à éliminer les règles qui n’atteignent pas un certain seuil, peut être prohibitive en termes de calcul. Pour rendre l’application de l’algorithme Apriori plus efficace, il est souvent combiné à d’autres techniques d’exploration des règles d’association. Citons comme techniques les plus courantes l’algorithme FP-growth (lien externe à ibm.com) et sa variante FP-Max, qui permettent de réduire les contraintes de mémoire et de calcul. L’algorithme Apriori peut également être combiné avec des arbres de décision, où l’algorithme identifie l’itemset fréquent, et l’arbre de décision les règles d’association.

Une autre variante populaire de l'algorithme Apriori est le comptage dynamique des ensembles d'objets (DIC) (lien externe à ibm.com) qui commence à compter les ensembles d'objets potentiels plus tôt, sans attendre que toutes les transactions soient enregistrées. Le DIC divise le jeu de données en segments plus petits et traite chaque segment séparément. Cette segmentation permet un arrêt anticipé lorsque l’algorithme n’est pas en mesure d’identifier les itemsets fréquents, mais le partitionnement des données permet également de réduire considérablement le coût de calcul.

Les algorithmes Apriori peuvent également être utiles dans les applications d’intelligence artificielle basées sur l’apprentissage non supervisé comme les algorithmes de clustering, lorsque les données le permettent. Cela permet d’identifier les relations et les associations entre des entités apparemment indépendantes, en les regroupant en clusters possibles.