Types de machine learning

Presque tout le monde, des développeurs aux utilisateurs en passant par les régulateurs, utilise les applications de machine learning à un moment donné, qu’elles interagissent directement avec la technologie de l’IA ou non. Et l’adoption de la technologie ML ne fait que s’accélérer. Le marché mondial du machine learning était valorisé à hauteur de 19 milliards de dollars en 2022 (lien externe à ibm.com) et devrait atteindre 188 milliards de dollars d’ici 2030 (un TCAC de plus de 37 %).

Du fait de l’ampleur de l’adoption du machine learning et de son impact métier croissant, la compréhension des technologies d’IA et de ML est un engagement permanent et d’une importance vitale, qui nécessite une surveillance vigilante et des ajustements rapides à mesure que les technologies évoluent. Avec le studio d’IA IBM watsonx.ai, les développeurs peuvent gérer facilement les algorithmes et les processus de machine learning.

IBM watsonx.ai, qui fait partie de la plateforme d’IA et de données IBM watsonx, associe de nouvelles fonctionnalités d’IA générative et un studio d’entreprise de nouvelle génération pour aider les générateurs d’IA à entraîner, valider, régler et déployer des modèles IA plus rapidement, avec seulement une fraction des données disponibles. watsonx.ai offre aux équipes des fonctionnalités avancées de génération et de classification des données qui leur permettent d’exploiter les informations qui en sont extraites pour optimiser les performances de l’IA dans le monde réel.

À l’ère de la prolifération des données, l’IA et le machine learning font partie intégrante des opérations métier quotidiennes, tout comme de l’innovation technologique et de la concurrence entre les entreprises. Mais à l’orée d’une nouvelle ère, ils représentent également une opportunité de diversifier les infrastructures informatiques des entreprises et de créer des technologies qui profitent aux entreprises et aux personnes qui en dépendent.