Le machine learning (ML) est une branche de l’intelligence artificielle (IA) axée sur les algorithmes capables « d’apprendre » les schémas de données d’entraînement pour faire des inférences précises sur les nouvelles données. Cette capacité de reconnaissance des formes permet aux modèles de machine learning de prendre des décisions ou de faire des prédictions sans instructions explicites, codées en dur. Le machine learning, et en particulier l’apprentissage profond, est l’épine dorsale de la plupart des systèmes d’IA modernes.