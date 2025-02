Qu’est-ce que la régression Lasso ?

Le compromis biais-variance est une propriété bien connue des modèles prédictifs. Dans ce contexte, le biais mesure la différence moyenne entre les valeurs prédites et les valeurs réelles ; la variance mesure la différence entre les prédictions issues des différentes réalisations d’un modèle donné. Au fur et à mesure que le biais augmente, les prédictions à partir du jeu de données d'entraînement sont moins précises. Au fur et à mesure que la variance augmente, les prédictions à partir d'autres jeux de données d'entraînement sont moins précises. Le biais et la variance mesurent donc la précision du modèle sur les jeux d'entraînement et de test respectivement. Il n’est pas toujours possible de réduire simultanément le biais et la variance, d’où la nécessité d’employer des techniques de régularisation comme la régression Lasso.

Dans la régression Lasso, l’hyperparamètre lambda (λ), également connu sous le nom de pénalité L1, équilibre le compromis entre le biais et la variance dans les coefficients résultants. Lorsque λ augmente, le biais augmente et la variance diminue, ce qui conduit à un modèle plus simple, avec moins de paramètres. Inversement, lorsque λ diminue, la variance augmente, ce qui conduit à un modèle plus complexe, avec plus de paramètres. Si λ est nul, alors il reste une fonction MCO (moindres carrés ordinaires), c’est-à-dire un modèle de régression linéaire standard sans aucune régularisation.