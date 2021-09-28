Qu’est-ce que la reconnaissance vocale ?

Bien que la reconnaissance automatique de la parole soit souvent confondue avec la reconnaissance vocale, elle se concentre sur la conversion de la parole d’un format verbal à un format textuel, tandis que la reconnaissance vocale cherche simplement à identifier la voix d’un utilisateur.

IBM joue un rôle de premier plan dans le domaine de la reconnaissance vocale depuis sa création, avec la sortie de « Shoebox » en 1962. Cette machine avait la capacité de reconnaître 16 mots différents, faisant ainsi progresser les travaux initiaux des laboratoires Bell dans les années 1950. Cependant, IBM ne s’est pas arrêté là, et a continué à innover au fil des années, en lançant l’application Simply Speaking en 1996. Ce logiciel de reconnaissance vocale avait un vocabulaire de 42 000 mots, prenait en charge l'anglais et l'espagnol, et comprenait un dictionnaire d'orthographe de 100 000 mots.

Alors que la technologie vocale avait un vocabulaire limité à ses débuts, elle est utilisée dans de nombreux secteurs aujourd'hui, tels que l'automobile, la technologie et la santé. Son adoption ne cesse de se renforcer ces dernières années grâce aux progrès réalisés dans le domaine de l'apprentissage profond et du big data. Une étude (lien externe à ibm.com) montre que ce marché devrait représenter 24,9 milliards de dollars d’ici 2025.