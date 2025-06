Qu’est-ce que l’apprentissage fédéré ?

NVIDIA FLARE (Federated Learning Application Runtime Environment) est un kit de développement logiciel open source et agnostique, conçu pour l’apprentissage fédéré.



Il intègre des workflows d’entraînement et d’évaluation, des algorithmes préservant la confidentialité, ainsi que des algorithmes d’apprentissage pour le calcul de la moyenne pondérée et FedProx. NVIDIA FLARE propose également des outils de gestion pour l’orchestration et la surveillance.