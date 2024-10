Qu’est-ce que le réglage fin efficace des paramètres (PEFT) ?

Le réglage fin efficace des paramètres permet d’équilibrer l’efficacité et les performances afin d’aider les entreprises à maximiser les ressources de calcul tout en minimisant les coûts de stockage. Lorsqu’ils sont optimisés à l’aide des méthodes PEFT, les modèles basés sur des transformateurs tels que GPT-3, LLaMA et BERT peuvent exploiter toutes les connaissances contenues dans leurs paramètres de pré-entraînement et être plus performants qu’ils ne le seraient sans réglage fin.

Le PEFT est souvent utilisé lors de l’apprentissage par transfert, où les modèles entraînés pour une tâche sont appliqués à une deuxième tâche connexe. Par exemple, un modèle entraîné pour la classification d’images peut être mis à contribution sur la détection d’objets. Si un modèle de base est trop grand pour être entièrement réentraîné ou si la nouvelle tâche est différente de l’originale, le PEFT peut être la solution idéale.