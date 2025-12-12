Utiliser Llama 3.2-90b-vision-instruct pour les requêtes d’IA multimodales en Python avec watsonx

Nous sommes nombreux à connaître les applications d’IA unimodales. ChatGPT est un outil d’IA unimodale très répandu. Les chatbots comme ChatGPT utilisent le traitement automatique du langage naturel (TAL) pour comprendre les questions des utilisateurs et automatiser les réponses en temps réel. Le type d’entrée auquel ces grands modèles de langage (LLM) unimodaux peuvent être appliqués est limité au texte.

L’intelligence artificielle multimodale (IA) repose sur des modèles de machine learning construits sur des réseaux de neurones. Ces derniers sont capables de traiter et d’intégrer les informations provenant de plusieurs types de données à l’aide de techniques d’apprentissage profond complexes. Ces différentes modalités produites par le modèle d’IA générative, parfois appelé modèles d’IA, peuvent inclure des textes, des images, des entrées vidéo et audio.

Les systèmes d’IA multimodaux présentent de nombreux cas d’utilisation réels, allant du diagnostic sur imagerie médicale dans les établissements de santé utilisant la vision par ordinateur à la reconnaissance vocale dans les applications de traduction. Ces avancées technologiques de l’IA peuvent optimiser divers domaines. Le principal avantage des architectures multimodales réside dans leur capacité à traiter différents types de données.