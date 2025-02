Qu’est-ce que XGBoost ?

AdaBoost est un des premiers algorithmes de boosting inventé par Yoav Freund et Robert Schapire en 19957. Dans AdaBoost, l’accent est mis sur les prévisions incorrectes grâce à un système de poids qui affectent les points de données les plus difficiles à prédire de manière plus prononcée. Tout d’abord, chaque point de données du jeu de données se voit attribuer un poids spécifique. Comme les apprenants faibles prédisent correctement un exemple, le poids de l’exemple est réduit. Mais si les apprenants se trompent dans l’exemple, le poids de ce point de données augmente. Au fur et à mesure que de nouveaux arbres sont créés, leurs poids sont basés sur les erreurs de classification des arbres apprenants précédents. À mesure que le nombre d’apprenants augmente, les échantillons faciles à prédire seront moins utilisés pour les apprenants futurs, tandis que les points de données plus difficiles à prévoir seront pondérés de manière plus importante. Le boosting de gradient et XGBoost ont tendance à être des alternatives plus sûres qu’AdaBoost en raison de leur précision et de leur rapidité.