Qu’est-ce que la régularisation ?

En augmentant le biais et en diminuant la variance, la régularisation résout le problème de sur-ajustement du modèle. Il y a sur-ajustement lorsque l'erreur sur les données d'entraînement diminue tandis que l'erreur sur les données de test cesse de diminuer ou commence à augmenter.3 En d'autres termes, le sur-ajustement décrit des modèles avec un faible biais et une variance élevée. Cependant, si la régularisation introduit un biais trop important, le modèle sera sous-adapté.

Malgré son nom, sous-ajustement n'est pas le contraire du sur-ajustement. Un sous-ajustement décrit plutôt des modèles caractérisés par un biais et une variance élevés. Un modèle sous-adapté produit des prédictions erronées et insatisfaisantes lors de l'entraînement et du test. Cela résulte souvent d'une insuffisance de données ou de paramètres d'entraînement.

Cependant, la régularisation peut également entraîner un sous-ajustement du modèle. Si un biais trop important est introduit lors de la régularisation, la variance du modèle peut cesser de diminuer et même augmenter. La régularisation peut avoir cet effet en particulier sur les modèles simples, c'est-à-dire les modèles avec peu de paramètres. Pour déterminer le type et le degré de régularisation à mettre en œuvre, il faut donc tenir compte de la complexité du modèle, du jeu de données, etc.4