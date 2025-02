Qu’est-ce que l’apprentissage par transfert ?

Il existe trois pratiques ou sous-environnements adjacents de l’apprentissage par transfert. Leurs distinctions les uns par rapport aux autres, mais aussi l’apprentissage par transfert de manière plus générale, résultent en grande partie des changements dans la relation entre le domaine source, le domaine cible et les tâches à accomplir.8

– Transfert inductif. Il se produit lorsque les tâches source et cible sont différentes, indépendamment de toute différence ou similitude entre les domaines cible et source (c’est-à-dire les jeux de données). Cela peut se manifester dans les modèles de vision par ordinateur lorsque des architectures préentraînées pour l’extraction de caractéristiques sur de grands jeux de données sont ensuite adoptées pour un entraînement ultérieur sur une tâche spécifique, telle que la détection d’objets. L’apprentissage multitâche, qui consiste à apprendre simultanément deux tâches différentes (telles que la classification des images et la détection d’objets) sur le même jeu de données, peut être considéré comme une forme de transfert inductif.9

– Apprentissage non supervisé. Il est similaire au transfert inductif, car les tâches cible et source sont différentes. Mais dans le transfert inductif, les données sources et/ou cibles sont souvent étiquetées. Comme son nom l’indique, l’apprentissage par transfert non supervisé n’est pas supervisé, ce qui signifie qu’il n’y a pas de données étiquetées manuellement.10 En comparaison, le transfert inductif peut être considéré comme un apprentissage supervisé. La détection des fraudes est une application courante de l’apprentissage non supervisé. En identifiant des modèles communs dans un jeu de données de transactions non étiquetées, un modèle peut apprendre à identifier les comportements divergents, comme une fraude potentielle.

– Transfert transductif. Cela se produit lorsque les tâches source et cible sont les mêmes, mais que les jeux de données (ou domaines) sont différents. Plus précisément, les données sources sont généralement étiquetées tandis que les données cibles ne le sont pas. L’adaptation au domaine est une forme d’apprentissage transductif, car elle applique les connaissances acquises lors de l’exécution d’une tâche sur une distribution de données à la même tâche sur une autre distribution de données.11 Un exemple d’apprentissage transductif par transfert est l’utilisation d’un modèle de classification de texte entraîné et testé avec des critiques de restaurants pour la classification de critiques de films.