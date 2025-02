Qu’est-ce que le filtrage collaboratif ?

Cette matrice affiche les évaluations des utilisateurs pour différents livres disponibles. Un algorithme de filtrage collaboratif compare les notes fournies par l’utilisateur pour chaque livre. En identifiant des utilisateurs ou des articles similaires sur la base de ces évaluations, il prédit les évaluations pour des livres qu’un utilisateur cible n’a pas consultés (représentés par null dans la matrice) et utilise ces prédictions pour recommander (ou non) ces livres à l’utilisateur cible.



Cet exemple de matrice est complet, car limité à quatre utilisateurs et quatre éléments. Cependant, dans des situations réelles, on manque souvent d’informations sur les préférences des utilisateurs. La matrice utilisateur-élément est alors peu fournie.3