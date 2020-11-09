Dans les entreprises, le rôle critique de l'IA nécessite une méthodologie et une plateforme bien définies et robustes, et une entreprise peut même échouer si sa méthodologie et sa plateforme ne sont pas à la hauteur. Par exemple, si la détection des fraudes entraîne de mauvaises décisions, une entreprise sera affectée négativement. Dans le long pipeline de l’IA, le temps de réponse, la qualité, l’équité, l’explicabilité et d’autres éléments doivent être gérés dans le cadre de l’ensemble du cycle de vie. Il est impossible de les gérer individuellement.



Par conséquent, ce que nous appelons la « gestion du cycle de vie des modèles d’IA » gère le pipeline complexe de l’IA et contribue à garantir les Résultats nécessaires dans l’entreprise. Nous détaillerons la gestion du cycle de vie des modèles d’IA dans une série d’articles de blog. De plus, nous montrerons comment IBM Cloud Pak for Data peut aider à gérer le cycle de vie des modèles d’IA.

Nous nous attendons à ce que ces entrées de blog présentent un intérêt pour les personnes suivantes :