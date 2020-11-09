Dans les entreprises, le rôle critique de l'IA nécessite une méthodologie et une plateforme bien définies et robustes, et une entreprise peut même échouer si sa méthodologie et sa plateforme ne sont pas à la hauteur. Par exemple, si la détection des fraudes entraîne de mauvaises décisions, une entreprise sera affectée négativement. Dans le long pipeline de l’IA, le temps de réponse, la qualité, l’équité, l’explicabilité et d’autres éléments doivent être gérés dans le cadre de l’ensemble du cycle de vie. Il est impossible de les gérer individuellement.
Par conséquent, ce que nous appelons la « gestion du cycle de vie des modèles d’IA » gère le pipeline complexe de l’IA et contribue à garantir les Résultats nécessaires dans l’entreprise. Nous détaillerons la gestion du cycle de vie des modèles d’IA dans une série d’articles de blog. De plus, nous montrerons comment IBM Cloud Pak for Data peut aider à gérer le cycle de vie des modèles d’IA.
Nous nous attendons à ce que ces entrées de blog présentent un intérêt pour les personnes suivantes :
- Responsables de la science des données et de l'IA : pour mieux comprendre comment augmenter le retour sur investissement de la science des données et de l'IA.
- Data scientists : pour mieux apprécier comment les activités de science des données peuvent tirer parti de/ intégrer avec les outils/processus DevOps, et pour mieux comprendre la Stratégie d’IBM pour une gestion du cycle de vie des modèles IA de bout en bout.
- Ingénieurs DevOps : pour mieux comprendre le processus de développement de l'IA, ses complexités associées et la manière dont il peut s'intégrer à DevOps.