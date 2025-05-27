Qu’est-ce que le déploiement de modèles ?

Le déploiement en temps réel implique l'intégration d'un modèle pré-entraîné dans un environnement de production capable de gérer immédiatement les entrées et les sorties de données. Cette méthode permet de mettre à jour en permanence les modèles de ML en ligne et de générer des prédictions rapidement à mesure que de nouvelles données arrivent.

Les prévisions instantanées peuvent conduire à une meilleure expérience utilisateur et à une augmentation de l’engagement des utilisateurs. Mais le déploiement en temps réel nécessite également une infrastructure informatique haute performance avec des temps de réponse rapides et une mise en cache pour gérer les requêtes synchrones à faible latence.

Le déploiement en temps réel peut être mis en œuvre pour les applications d'IA telles que les moteurs de recommandation diffusant rapidement des suggestions ou les chatbots fournissant une assistance en direct aux clients.