IBM Watson Studio permet aux data scientists, aux développeurs et aux analystes de créer, d’exécuter et de gérer des modèles d’IA, et d’optimiser les décisions n’importe où sur IBM® Cloud Pak for Data. Unifiez les équipes, automatisez les cycles de vie de l’IA et accélérez la création de valeur sur une architecture multicloud ouverte.



Regroupez des cadres open source comme PyTorch, Tensorflow et scikit-learn avec IBM et son écosystème d’outils pour la science des données visuelle basée sur le code. Utilisez Jupyter Notebook, JupyterLab et des CLI, ou dans des langages comme Python, R et Scala.