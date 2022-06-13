Kubernetes vs. Docker : pourquoi pas les deux ?

Docker est une plateforme de conteneurisation open source. Il s'agit essentiellement d'une boîte à outils qui permet aux développeurs de créer, déployer et gérer des conteneurs de manière plus simple, plus sûre et plus rapide. Cette boîte à outils est également connue sous le nom de containerd.

Bien qu'il s'agisse à l'origine d'un projet open source, Docker fait aujourd'hui référence à Docker, Inc., la société qui fabrique le produit commercial Docker. Actuellement, il s'agit de l'outil le plus populaire pour créer des conteneurs, que les développeurs utilisent Windows, Linux ou MacOS.

En fait, les technologies de conteneur étaient disponibles depuis des décennies avant la sortie de Docker en 2013. A l'origine, les conteneurs Linux (ou LXC) étaient les plus répandus. Docker a été construit sur LXC, mais la technologie personnalisée de Docker a rapidement dépassé LXC pour devenir la plateforme de conteneurisation la plus populaire.

Parmi les principales caractéristiques de Docker, citons sa portabilité. Les conteneurs Docker peuvent s’exécuter sur n’importe quel environnement de bureau, centre de données ou cloud. Un seul processus peut être exécuté dans chaque conteneur, ce qui permet à une application de fonctionner en continu pendant qu'une partie de celle-ci est en cours de mise à jour ou de réparation.

Voici quelques-uns des outils et de la terminologie couramment utilisés avec Docker :

Docker Engine : l’environnement d’exécution qui permet aux développeurs de créer et d’exécuter des conteneurs.

Fichier Docker (Dockerfile) : un simple fichier texte qui définit tout ce qui est nécessaire pour créer une image de conteneur Docker, comme les spécifications du réseau du système d'exploitation et les emplacements des fichiers. Il s'agit essentiellement d'une liste de commandes que Docker Engine exécute pour assembler l'image.

Docker Compose : un outil qui permet de définir et d'exécuter des applications multi-conteneurs. Il crée un fichier YAML pour spécifier les services inclus dans l'application et peut déployer et exécuter des conteneurs avec une seule commande via le Docker CLI.

Revenons maintenant sur les raisons pour lesquelles Kubernetes a cessé de prendre en charge Docker en tant qu’environnement d’exécution de conteneur. Comme indiqué précédemment, Docker est un containerd et non une exécution de conteneur. Cela signifie que Docker s'appuie sur un environnement d'exécution de conteneur sous-jacent pour fournir aux utilisateurs des fonctionnalités et des outils via une interface utilisateur. Pour prendre en charge Docker en tant qu’environnement d’exécution, Kubernetes devait prendre en charge et implémenter un environnement d’exécution distinct appelé Docker Shim, qui se trouvait essentiellement entre les deux technologies et les aidait à communiquer.

Cela a été réalisé à une époque où il n'existait pas encore beaucoup de moteurs d'exécution de conteneurs. Cependant, maintenant qu'il existe plusieurs options, dont CRI-O est un exemple, Kubernetes peut offrir aux utilisateurs un large choix d'exécution de conteneurs, dont beaucoup utilisent l'interface standard Container Runtime Interface (CRI, interface d'exécution de conteneur), qui permet à Kubernetes et à l'exécution de conteneurs de communiquer de manière fiable sans intermédiaire.

Cependant, même si Kubernetes ne fournit plus de support spécifique à Docker en tant qu'environnement d'exécution, il peut toujours exécuter et gérer des conteneurs créés avec l'Open Container Initiative (OCI), le format d'image propre à Docker qui permet d'utiliser des fichiers Dockerfiles et de créer des images Docker. En d'autres termes, Dockers a encore beaucoup à offrir dans l'écosystème Kubernetes.