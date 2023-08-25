Qu’est-ce que l’IA en périphérie du réseau ?

En termes simples, l’IA en périphérie du réseau, ou « IA en périphérie » désigne la combinaison de l’edge computing et de l’intelligence artificielle pour exécuter des tâches de machine learning directement sur des appareils périphériques interconnectés. L’edge computing permet de stocker les données à proximité de l’emplacement de l’appareil et les algorithmes d’IA permettent de traiter les données directement à la périphérie du réseau, avec ou sans connexion Internet. Cela facilite le traitement des données en quelques millisecondes, avec un retour d’information en temps réel.

Les voitures autonomes, les appareils portables, les caméras de sécurité et les appareils électroménagers intelligents font partie des technologies qui exploitent les capacités de l’IA de pointe pour fournir rapidement aux utilisateurs des informations en temps réel lorsque cela est le plus important.

L’IA en périphérie du réseau gagne en popularité à mesure que les différents secteurs découvrent de nouvelles façons d’exploiter sa puissance pour optimiser les workflows, automatiser les processus métier et déverrouiller de nouvelles opportunités d’innovation, tout en répondant à des préoccupations telles que la latence, la sécurité et la réduction des coûts.

