Innocens BV

En collaborant avec IBM pour développer une solution d’edge computing prédictive utilisant le machine learning, une start-up de soins de santé parvient à réduire de plusieurs heures le temps nécessaire à l’identification des nourrissons à risque de développer un sepsis, permettant ainsi une intervention plus précoce et plus efficace.

Défi Pour les pédiatres-néonatalogues (médecins spécialisés dans la prise en charge des nouveau-nés), l’un des défis majeurs est de savoir comment améliorer l’identification des nourrissons prématurés susceptibles de développer un sepsis, une infection du sang. Pour le détecter à temps et éviter toute complication et potentiellement le décès des patients, Innocens souhaitait utiliser l’IA pour accélérer le temps de diagnostic et de traitement du sepsis.

Transformation En travaillant avec une équipe de data scientists et de développeurs IBM, Innocens a développé une solution d’edge computing capable de capturer et d’analyser les signes vitaux en temps réel à l’aide de modèles d’apprentissage. La solution permet aux médecins de prévoir de façon très précise le moment où les nourrissons présentent les modèles de facteurs de risque de sepsis.