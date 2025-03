Qu’est-ce que l’orchestration de l’IA ?

L’intégration de l’IA relie les outils d’IA, les bases de données et d’autres composants système dans une solution d’IA.

Les pipelines de données, c’est-à-dire les processus automatisés qui organisent, stockent et déplacent les données au sein d’une organisation, sont essentiels à l’intégration de l’IA. Les ingénieurs de données conçoivent et créent des pipelines de données pour un transfert efficace, une qualité fiable, une maintenance et un accès faciles aux données à des fins d’intégration et d’analyse. Les diagrammes de flux de données sont des outils pratiques qui illustrent le mouvement des données au sein d’une organisation et contribuent à la création d’outils d’IA.

L’intégration couvre également la communication et la collaboration en temps réel entre les modèles de machine learning (ML), en les reliant à des outils via des API pour l’appel de fonctions.

Les plateformes d’orchestration permettent de créer des écosystèmes d’IA qui relient les modèles au sein de workflows complexes pour accomplir de manière autonome les tâches de haut niveau trop exigeantes pour être effectuées par un seul modèle.