L'IA générative dans le secteur financier

Les responsables financiers sont confrontés à un rôle de plus en plus exigeant : les directeurs financiers doivent évoluer dans un environnement complexe, qu'il s'agisse de négocier les subtilités de la transformation numérique ou de s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation.
Parallèlement, le secteur des services financiers connaît une profonde transformation, l'IA générative (IA générative) redéfinissant la manière dont les institutions fonctionnent et gèrent les risques potentiels. Grâce à des modèles linguistiques avancés et à des algorithmes de machine learning, l'IA générative automatise et rationalise de plus en plus un large éventail de processus financiers, notamment l'analyse financière, la gestion d'actifs, le reporting, les achats et les comptes fournisseurs.
Les processus financiers comptent parmi les fonctions les plus critiques au sein d'une entreprise, ne laissant que peu de place à l'erreur. L’IA générative, associée à des outils d’automatisation ciblés, peut limiter les erreurs et accroître l’efficacité du secteur financier. En synthétisant les informations provenant de sources multiples, ces technologies aident les institutions à acquérir un avantage concurrentiel significatif.
Par exemple, selon une étude d’IBM, les entreprises ayant mis en œuvre efficacement l’IA dans le secteur financier ont bénéficié des avantages suivants :
Mais pour exploiter la puissance de l’IA générative, les directeurs financiers et leurs équipes doivent examiner attentivement un éventail de variables, en se concentrant sur l’évaluation des risques et la gouvernance des données. L'intégration réussie de l'IA dans les opérations financières nécessite une approche stratégique et soigneusement planifiée.
« Pour réussir l'intégration de l'IA dans les opérations financières, il est essentiel d'adopter une approche stratégique et bien planifiée », explique Monica Proothi, responsable mondiale de la transformation financière chez IBM. « Les initiatives en matière d'IA et d'IA générative peuvent véritablement porter leurs fruits dans la mesure où les données sous-jacentes le permettent. »
L’IA générative fait référence aux systèmes d’intelligence artificielle qui créent du nouveau contenu. Dans le secteur de la finance, ces systèmes utilisent généralement de grands modèles de langage (LLM) et d’autres algorithmes de machine learning pour comprendre les données financières, les réglementations et la dynamique du marché. Ces IA génèrent ensuite des réponses, des analyses, des recommandations ou des informations similaires à celles d'un être humain.
L'efficacité des modèles d'IA dans les applications financières dépend fortement de processus sophistiqués de gestion des données qui transforment les informations brutes en jeux de données prêts à être utilisés par l'IA. Cela signifie que les institutions financières intègrent souvent des données provenant de diverses sources. Ces données brutes font ensuite l'objet d'un nettoyage et d'une normalisation poussés afin de supprimer les incohérences ou les doublons.
Les cas d'utilisation de l'IA générative varient en fonction des besoins spécifiques de chaque organisation, mais voici quelques-uns des déploiements les plus courants :
Les systèmes d’IA générative alimentent des chatbots sophistiqués et des assistants virtuels qui traitent les demandes complexes des clients ou guident les utilisateurs dans le cadre de processus tels que les demandes de prêt. Les assistants IA préservent le contexte tout au long des conversations et fournissent des conseils personnalisés basés sur les profils individuels des clients, laissant ainsi aux agents financiers humains le temps de se consacrer à des tâches plus créatives.
Les institutions financières traitent quotidiennement d'énormes volumes de documents, allant des demandes de prêt aux déclarations réglementaires. L’IA générative extrait les informations clés et synthétise les documents volumineux. Les outils d'IA générative ont également la capacité de générer des reporting standardisés à partir de données non structurées, une fonctionnalité particulièrement utile pour le reporting de conformité et l'analyse des contrats.
Certains professionnels de la finance utilisent l'IA générative pour synthétiser de grandes quantités de données provenant de multiples sources afin de générer des analyses des marchés financiers. Cette technologie permet d'analyser une grande variété d'informations provenant de multiples sources, notamment les résultats et les bilans financiers, afin de produire des documents d'investissement complets et des évaluations des risques. Grâce aux outils de forecasting et de modélisation, les équipes financières obtiennent des informations plus détaillées pour guider les stratégies d’investissement, entre autres.
L'IA générative analyse les modèles dans les données transactionnelles et génère des scénarios de fraude, fournissant ainsi un signal d'alerte précoce en cas d'activité suspecte.
L’IA générative contribue à la conformité réglementaire en analysant les enregistrements et en garantissant que la documentation répond aux normes réglementaires. Elle peut également générer des rapports et mettre à jour des enregistrements pour tenir compte de l’évolution des exigences.
Les équipes spécialisées dans les technologies financières utilisent l'IA générative pour écrire et optimiser le code des algorithmes de trading, des systèmes de gestion des risques et des pipelines de traitement des données, ce qui permet en fin de compte de renforcer la sécurité au sein de l'entreprise.
Les capacités de l’IA générative transforment les workflows financiers au sein d’une entreprise, créant de nouveaux gains d'efficacité qui transforment fondamentalement la manière dont le travail est effectué. Chez IBM, nous avons identifié quatre domaines financiers fondamentaux où l’IA générative est la plus prometteuse :
Tout au long du cycle de vie des transactions clients, les outils génératifs pilotés par l'IA personnalisent les interactions avec les clients et optimisent les opérations
L’IA peut générer des recommandations de commande intelligentes basées sur l’historique des clients et les conditions du marché. Elle permet également de créer des documents commerciaux ou des contrats personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques des clients.
L'IA générative est capable de générer automatiquement des factures précises, d'envoyer des communications de facturation personnalisées et des rappels de paiement.
L'IA générative peut surveiller les habitudes de paiement et générer des informations à partir des données historiques, mais aussi créer des communications de suivi automatisées adaptées à chaque client.
Les outils d'intelligence artificielle peuvent générer des stratégies de recouvrement personnalisées et automatiser l'élaboration de plans de paiement.
Grâce à l'IA générative, les équipes financières analysent les modèles de déduction et formulent des recommandations pour améliorer les processus afin de réduire les écarts, tout en automatisant les principaux processus d'ajustement approuvés par les employés.
L’IA générative améliore la précision du forecasting et fournit des informations plus détaillées sur les performances de l’entreprise. Grâce à ces outils, les équipes financières rassemblent beaucoup d'informations, parfois disparates, pour fournir une vue à 360° de la dynamique du marché et des pratiques internes.
Par exemple, la start-up fintech Edger Finance a lancé une série de processus assistés par l'IA qui ont simplifié la création de résumés du PDG à partir des rapports trimestriels de l'entreprise. Ces outils permettaient également aux investisseurs d’interagir avec les données du rapport par le biais d’un flux de questions-réponses. En outre, ces programmes permettaient d'obtenir des données d'investissement plus personnalisées pour les clients et les employés.
Avec l’IA générative, les services financiers génèrent des bilans financiers complets intégrant de multiples scénarios et produisent des analyses qui aident les dirigeants à comprendre les résultats potentiels sous différentes conditions.
L'IA générative automatise la création de budgets en fonction des stratégies de tarification et d'autres données historiques, générant ainsi une documentation budgétaire détaillée.
Les tableaux de bord et les rapports de gestion alimentés par l'intelligence artificielle fournissent aux dirigeants des résultats offrant une vue d'ensemble des performances financières. L’IA générative génère également automatiquement des informations sur les tendances et les anomalies, fournissant ainsi aux entreprises des informations exploitables en temps réel.
L'IA générative crée des modèles financiers sophistiqués qui intègrent plusieurs variables et scénarios, génère une documentation et produit des analyses pour aider la direction à évaluer les stratégies financières. Ces modèles fournissent aux dirigeants des informations essentielles au cours des processus de prise de décision clés.
L’IA générative rationalise le processus record-to-report (enregistrement au reporting) en automatisant les tâches de routine, en améliorant la précision et en fournissant des informations analytiques plus approfondies sur les données financières. Par exemple, en utilisant l’IA et l’automatisation robotisée des processus, IBM Finance a créé un processus rationalisé pour valider les entrées par rapport au grand livre et générer des données de journal à des fins de révision. Le nouveau processus a permis d’économiser environ 600 000 USD et de réduire la durée du cycle de 90 %.
L'IA génère des écritures de journal courantes basées sur les transactions commerciales, ce qui permet aux équipes financières de se concentrer sur des tâches plus complexes.
L’IA générative automatise les rapprochements de comptes en faisant correspondre les transactions entre les systèmes.
L’IA identifie et fait correspondre automatiquement les transactions interentreprises entre les entités, créant ainsi des rapports détaillés pour la conformité réglementaire.
L’IA génère des bilans financiers et des rapports réglementaires et produit une documentation personnalisée pour différents groupes de parties prenantes et différentes exigences réglementaires.
L’IA générative optimise le processus d’approvisionnement en améliorant la sélection des fournisseurs, en automatisant les approbations et en optimisant le traitement des paiements. Récemment, le fournisseur de données B2B Dun & Bradstreet a lancé un projet pilote alimenté par l’IA comprenant un assistant conçu pour optimiser l’analyse des risques fournisseur grâce au langage conversationnel. Cette innovation a permis de réduire de 10 à 20 % le temps nécessaire aux tâches d’approvisionnement.
L’IA générative analyse les exigences métier et génère des stratégies d’approvisionnement optimales, en automatisant la sélection des fournisseurs en fonction de critères spécifiques. Elle permet également de susciter des demandes d'achat, des contrats et des accords avec les fournisseurs adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise.
L'IA traite automatiquement les factures des fournisseurs et les associe aux bons de commande et aux reçus, tout en générant des recommandations de paiement et des workflows d'approbation basés sur les business rules.
L’IA générative réduit considérablement le temps nécessaire à la création de documents, à l’analyse de données et à d’autres tâches de routine. Ce qui prenait autrefois des heures ou des jours peut souvent être achevé en quelques minutes, permettant aux professionnels de se concentrer sur des activités stratégiques à plus forte valeur ajoutée.
Les assistants IA et autres outils alimentés par l’IA générative permettent un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les clients reçoivent des réponses immédiates et précises à leurs questions complexes, ce qui se traduit par des taux d’engagement plus élevés.
L’IA générative automatise les tâches de routine et minimise le besoin d’intervention manuelle dans de nombreux processus financiers. Les institutions financières peuvent ainsi réduire considérablement leurs coûts opérationnels. Cette technologie est particulièrement efficace pour adapter les services sans augmentation proportionnelle des effectifs.
L'IA générative synthétise rapidement de grandes quantités d'informations, fournissant aux décideurs une analyse complète et de multiples perspectives sur des situations financières complexes. Cette capacité permet de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides dans tous les domaines de la finance.
Les institutions financières peuvent désormais fournir simultanément des services hautement personnalisés à des millions de clients. L'IA générative crée des communications, des recommandations et des services personnalisés adaptés à chaque utilisateur, mais fournis efficacement à grande échelle.
La mise en œuvre de l'IA générative dans les services financiers nécessite une approche structurée et progressive qui concilie innovation et gestion des risques. Les étapes suivantes fournissent une feuille de route pour les entreprises qui cherchent à exploiter la puissance de l’IA générative tout en maintenant la stabilité opérationnelle et la conformité réglementaire.
L'élaboration d'un plan stratégique complet constitue la base d'une mise en œuvre réussie de l'IA générative. Ce plan doit aligner les initiatives en matière d'IA sur les objectifs commerciaux plus larges, en identifiant les domaines spécifiques dans lesquels l'IA générative crée le plus de valeur, tout en tenant compte de l'état de préparation de votre entreprise et des ressources nécessaires.
Le processus de planification stratégique implique souvent une évaluation approfondie des capacités et de l'infrastructure actuelles, en particulier en ce qui concerne la préparation des données. « Les entreprises mettent souvent en œuvre diverses initiatives en matière de données pour soutenir leur stratégie d'IA », explique Mme Proothi, « allant de l'exploration des processus à la gouvernance des données. »
La préparation des données est l’un des aspects les plus cruciaux et les plus chronophages de la mise en œuvre de l’IA générative. Les institutions financières doivent procéder à un audit de leurs données existantes, en identifiant les sources, les problèmes de qualité et les défis d'intégration susceptibles d'influencer les performances de l'IA.
Le processus de préparation des données implique également la mise en place de cadres de gouvernance des données solides qui contribuent à garantir la qualité et la sécurité des informations. Les organisations performantes créent des procédures normalisées de collecte et de traitement des données, assorties de règles claires en matière de documentation et de propriété, et renforcent leurs pratiques de cybersécurité afin de protéger les informations sensibles.
« Une fois les initiatives appropriées en matière de données mises en place, il est essentiel de créer la structure adéquate pour intégrer avec succès l'IA générative dans les opérations financières », explique Mme Proothi. Cette approche peut être mise en œuvre en définissant un cahier des charges clair qui présente les avantages et les risques, en obtenant les financements nécessaires et en établissant des indicateurs mesurables pour suivre le retour sur investissement. »
Une définition claire des objectifs permet de s’assurer que les implémentations de l’IA générative apportent une valeur métier mesurable et s’alignent sur les priorités de l’entreprise. Les objectifs doivent être précis, mesurables, réalisables et pertinents. Ils doivent également fournir des indicateurs clairs de réussite, en créant des critères spécifiques pour guider les décisions de mise en œuvre et l'allocation des ressources.
L’identification et l’automatisation des tâches répétitives et fastidieuses apportent une valeur immédiate et renforcent la confiance des organisations dans les capacités d’IA générative. Ces premières mises en œuvre de l'automatisation des processus servent de projets de validation de principe qui démontrent la valeur de l'IA tout en minimisant les risques et la complexité.
« Automatisez les tâches fastidieuses en identifiant et en ciblant celles qui se prêtent à l'automatisation par l'IA générative », explique Mme Proothi. « Commencez par des cas d'utilisation visant à atténuer les risques et encouragez les employés à adopter cette technologie en fonction de leurs responsabilités concrètes. »
Une implémentation réussie de l’IA générative nécessite un ajustement et une optimisation continus basés sur les données de performance, les commentaires des utilisateurs et l’évolution des besoins de l’entreprise. Les entreprises doivent mettre en place des cycles de révision réguliers afin d'évaluer les performances de l'IA, d'identifier les possibilités d'amélioration et d'ajuster les stratégies de mise en œuvre en fonction des enseignements tirés.
Les entreprises qui réussissent intègrent également progressivement des workflows et des outils d'IA générative plus complexes dans leurs processus. « Il est important d’utiliser l’IA générative pour affiner le FinOps en mettant en œuvre des cadres d’exigences et de suivi des coûts et en simulant les données et les scénarios financiers », note Mme Proothi. « Ces capacités permettent également d'améliorer la précision des modèles financiers, d'améliorer la gestion des risques et de soutenir la prise de décision stratégique. »
