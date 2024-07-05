L'IA générative dans le secteur financier

Les responsables financiers sont confrontés à un rôle de plus en plus exigeant : les directeurs financiers doivent évoluer dans un environnement complexe, qu'il s'agisse de négocier les subtilités de la transformation numérique ou de s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation.

Parallèlement, le secteur des services financiers connaît une profonde transformation, l'IA générative (IA générative) redéfinissant la manière dont les institutions fonctionnent et gèrent les risques potentiels. Grâce à des modèles linguistiques avancés et à des algorithmes de machine learning, l'IA générative automatise et rationalise de plus en plus un large éventail de processus financiers, notamment l'analyse financière, la gestion d'actifs, le reporting, les achats et les comptes fournisseurs.

Les processus financiers comptent parmi les fonctions les plus critiques au sein d'une entreprise, ne laissant que peu de place à l'erreur. L’IA générative, associée à des outils d’automatisation ciblés, peut limiter les erreurs et accroître l’efficacité du secteur financier. En synthétisant les informations provenant de sources multiples, ces technologies aident les institutions à acquérir un avantage concurrentiel significatif.

Par exemple, selon une étude d’IBM, les entreprises ayant mis en œuvre efficacement l’IA dans le secteur financier ont bénéficié des avantages suivants :

Accélération de 33 % du temps de cycle budgétaire

Réduction de 43 % des créances irrécouvrables

Réduction de 25 % du coût par facture payée

Mais pour exploiter la puissance de l’IA générative, les directeurs financiers et leurs équipes doivent examiner attentivement un éventail de variables, en se concentrant sur l’évaluation des risques et la gouvernance des données. L'intégration réussie de l'IA dans les opérations financières nécessite une approche stratégique et soigneusement planifiée.

« Pour réussir l'intégration de l'IA dans les opérations financières, il est essentiel d'adopter une approche stratégique et bien planifiée », explique Monica Proothi, responsable mondiale de la transformation financière chez IBM. « Les initiatives en matière d'IA et d'IA générative peuvent véritablement porter leurs fruits dans la mesure où les données sous-jacentes le permettent. »