Qu’est-ce que l’orchestration des LLM ?

L’orchestrateur facilite l’accès aux données et leur récupération à partir de sources identifiées à l’aide de connecteurs ou d’API adaptés. Lors du prétraitement, les données « brutes » provenant de sources multiples sont converties dans un format compatible avec le LLM. Plus la collecte de données est importante, plus le mécanisme d’analyse des données doit être sophistiqué. Le prétraitement garantit que les données sont adaptées aux exigences posées par chaque algorithme de fouille de données.8 Les orchestrateurs peuvent favoriser le prétraitement en réglant et en affinant les données afin de les rendre plus utiles.