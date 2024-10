Les principaux avantages du LLMOps peuvent être classés en trois grandes catégories : efficacité, réduction des risques et évolutivité.

Efficacité

Un LLMOps permet à vos équipes d’en faire plus avec moins et ce, de différentes manières, à commencer par la collaboration. Les efforts peuvent être rationalisés lorsque les data scientists, les ingénieurs ML, les ingénieurs DevOps et les parties prenantes sont en mesure de collaborer plus rapidement sur une plateforme unifiée qui leur permet de communiquer, partager d’informations, développer et déployer des modèles, le tout, pour une livraison plus rapide.

De même, en optimisant l’entraînement des modèles, en sélectionnant des architectures appropriées et en utilisant des techniques comme l’élagage et la quantification des modèles, il est possible de réduire les coûts de calcul. Les LLMOps contribuent à garantir l’accès à des ressources matérielles appropriées, comme les GPU, favorisant ainsi un réglage, un contrôle et une optimisation efficaces de l’utilisation des ressources. En outre, la gestion des données peut être simplifiée lorsque les LLMOps promeuvent des pratiques solides de gestion des données afin de trouver et nettoyer des jeux de données de haute qualité, puis de les utiliser pour entraîner les modèles.

Pour obtenir des performances optimales, il est possible d’améliorer les hyperparamètres, notamment les taux d’apprentissage et la taille des lots. De même, l’intégration à DataOps peut faciliter le flux de données, de l’ingestion au déploiement du modèle, et permettre une prise de décision fondée sur les données.



Les boucles d’itération et de retour d’informations peuvent être accélérées en automatisant les tâches répétitives et en intégrant des expériences rapides. Grâce à la gestion des modèles, les LLMops peuvent rationaliser les processus des grands modèles de langage de A à Z, en veillant à ce que les modèles soient créés, entraînés, évalués et déployés de manière optimale.



La performance du modèle peut être améliorée à l’aide de données d’entraînement de haute qualité et adaptées au domaine. De plus, en surveillant et en mettant constamment à jour les modèles, les LLMOps assurent des performances optimales. Le développement de modèles et de pipelines peut être accéléré afin de fournir des modèles de meilleure qualité et de déployer les LLM en production plus rapidement.

Atténuation des risques

Vous pouvez améliorer la sécurité et la confidentialité en utilisant des LLMOps avancés et professionnels afin de prioriser la protection des données sensibles, évitant ainsi toute vulnérabilité et tout accès non autorisé. La transparence et des réponses plus rapides aux demandes réglementaires contribuent à assurer une meilleure conformité avec les politiques de votre organisation ou de votre secteur.

Évolutivité

Les LLMOps facilitent l’évolutivité et la gestion des données, indispensables lorsque des milliers de modèles doivent être supervisés, contrôlés, gérés et surveillés pour une intégration, une livraison et un déploiement continus. Ils y parviennent en améliorant la latence des modèles pouvant être optimisée afin d’offrir une expérience utilisateur plus réactive.

L’évolutivité peut être simplifiée en surveillant des modèles dans un environnement d’intégration, de livraison et de déploiement continus. Les pipelines LLM peuvent encourager la collaboration, réduire les conflits et accélérer les cycles de publication. La reproductibilité des pipelines LLM peut permettre une collaboration plus étroite entre les équipes chargées des données, réduisant ainsi les conflits avec les équipes DevOps et informatique afin d’accélérer la vitesse de publication.

Des workloads qui peuvent être gérés facilement, même en cas de fluctuation. Un LLMOps peut gérer de grands volumes de requêtes simultanément, ce qui est particulièrement vital pour les applications d’entreprise.