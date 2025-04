L’objectif principal de l’EDA, c’est de vous aider à examiner les données avant de faire des suppositions. Elle peut permettre d’identifier les erreurs évidentes, de mieux comprendre les schémas dans les données, de détecter les données aberrantes ou les événements anormaux, et de trouver des relations intéressantes entre les variables.

Les data scientists peuvent utiliser l’analyse exploratoire pour s’assurer que les résultats produits sont valides et applicables à tous les résultats commerciaux et objectifs métier visés. L’EDA permet également aux parties prenantes de confirmer qu’elles posent les bonnes questions. Elle peut vous aider à répondre aux questions que vous avez sur les écarts-types, les variables nominales et les intervalles de confiance. Une fois l’EDA terminée et les informations déduites, ses fonctionnalités peuvent être employées pour une analyse ou une modélisation des données plus sophistiquée, y compris le machine learning.