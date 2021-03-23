Python et R : quelle est la différence ?

Si vous travaillez dans la science des données ou l’analytique, vous avez probablement connaissance du débat entre Python et R. Bien que les deux langages façonnent l’avenir, notamment dans le cadre de l’intelligence artificielle, du machine learning et de l’innovation axée sur les données, des forces et des faiblesses entrent en jeu.
À bien des égards, ces deux langages open source sont très similaires. Gratuits pour tout le monde, ils sont parfaitement adaptés aux tâches de la science des données (manipulation et automatisation des données, analyse métier, exploration du big data, etc.). La principale différence est que Python est un langage de programmation universel, alors que R trouve ses racines dans l’analyse statistique. De plus en plus, la question n’est pas de savoir quoi choisir, mais comment utiliser au mieux les deux langages de programmation pour vos cas d’utilisation.
Python est un langage de programmation généraliste orienté objet qui met l’accent sur la lisibilité du code grâce à son utilisation généreuse de l’espace blanc. Paru en 1989, Python est facile à apprendre et est l’un des langages préférés des programmeurs et des développeurs. En réalité, Python est l’un des langages de programmation les plus populaires au monde, juste derrière Java et C.
Plusieurs bibliothèques Python prennent en charge les tâches de science des données, notamment les suivantes :
En outre, Python est particulièrement bien adapté pour déployer le machine learning à grande échelle. Sa suite de bibliothèques spécialisées dans l’apprentissage profond et de machine learning comprend des outils tels que scikit-learn, Keras et TensorFlow, qui permettent aux data scientists de développer des modèles de données sophistiqués qui se connectent directement à un système de production. Ensuite, les Jupyter Notebooks sont une application open source pour partager facilement des documents qui contiennent votre code Python, des équations, des visualisations et des explications de science des données.
R est un langage de programmation open source optimisé pour l’analyse statistique et la visualisation des données. Développé en 1992, R dispose d’un riche écosystème, avec des modèles de données complexes et des outils élégants pour les rapports de données. Au dernier recensement, plus de 13 000 paquets R étaient disponibles dans le Comprehensive R Archive Network (CRAN) pour l’analytique avancée.
Populaire chez les spécialistes et les chercheurs en science des données, R offre une grande variété de bibliothèques et d’outils pour les domaines suivants :
R est couramment utilisé dans RStudio, un environnement de développement intégré (IDE) pour l’analyse statistique, la visualisation et la production de rapports simplifiées. Les applications R peuvent être utilisées directement et de manière interactive sur le Web par l’intermédiaire de Shiny.
La principale différence entre ces deux langages réside dans leur approche de la science des données. Les deux langages de programmation open source sont pris en charge par de grandes communautés, ce qui étend continuellement leurs bibliothèques et leurs outils. Mais alors que R est principalement utilisé pour l’analyse statistique, Python offre une approche plus générale du traitement des données.
Python est un langage polyvalent, tout comme C++ et Java, avec une syntaxe lisible et facile à apprendre. Les programmeurs utilisent Python pour se plonger dans l’analyse de données ou utiliser le machine learning dans des environnements de production évolutifs. Par exemple, vous pouvez utiliser Python pour intégrer la reconnaissance faciale dans votre API mobile ou pour développer une application de machine learning.
R, quant à lui, a été développé par des statisticiens et s’appuie fortement sur des modèles statistiques et des analyses spécialisées. Les data scientists utilisent R pour des analyses statistiques approfondies, soutenues par seulement quelques lignes de code et de belles visualisations des données. Par exemple, vous pouvez utiliser R pour l’analyse du comportement des clients ou la recherche génomique.
Le choix du langage dépend de votre situation. Voici quelques éléments à prendre en compte :
Notez que de nombreux outils, tels que Microsoft Machine Learning Server, prennent en charge R et Python. C’est pourquoi la plupart des entreprises utilisent une combinaison des deux langages, et le débat « R ou Python ? » est futile. En fait, vous pouvez effectuer une analyse et une exploration des données en phase initiale dans R, puis passer à Python lorsque le moment est venu d’expédier certains produits de données.
Pour les spécialistes de l’informatique, Python s’impose comme le langage de programmation inévitable pour la science des données. Au même moment, R a ses propres défenseurs. Vous le constaterez par vous-même sur des communautés de développement comme Stack Overflow. Pour en savoir plus sur les possibilités d’analyse des données avec Python et R, consultez les articles suivants du Hub d’apprentissage. Il est également recommandé de suivre le tutoriel dédié aux langages de la science des données sur le Developer Hub d’IBM.
Pour en savoir plus sur l’accélération du développement de la science des données avec des langages et des cadres open source, découvrez IBM Watson Studio.