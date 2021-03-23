Python et R : quelle est la différence ?

Si vous travaillez dans la science des données ou l’analytique, vous avez probablement connaissance du débat entre Python et R. Bien que les deux langages façonnent l’avenir, notamment dans le cadre de l’intelligence artificielle, du machine learning et de l’innovation axée sur les données, des forces et des faiblesses entrent en jeu.

À bien des égards, ces deux langages open source sont très similaires. Gratuits pour tout le monde, ils sont parfaitement adaptés aux tâches de la science des données (manipulation et automatisation des données, analyse métier, exploration du big data, etc.). La principale différence est que Python est un langage de programmation universel, alors que R trouve ses racines dans l’analyse statistique. De plus en plus, la question n’est pas de savoir quoi choisir, mais comment utiliser au mieux les deux langages de programmation pour vos cas d’utilisation.