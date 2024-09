Qu’est-ce qu’une base de données vectorielle ?

Les bases de données vectorielles ne doivent pas être considérées comme des capacités autonomes, mais plutôt comme une partie intégrante de votre écosystème plus vaste de données et d’IA. Nombre d’entre elles proposent des API, des extensions natives ou peuvent être intégrées à vos bases de données. Comme elles sont conçues pour tirer parti de vos propres données d’entreprise et améliorer vos modèles, vous devez également mettre en place des processus de gouvernance et de sécurité appropriés pour garantir la fiabilité des données sur lesquelles vous fondez ces LLM.

C’est là qu’un socle de données fiable prend tout son sens dans l’IA, et à la base de ce socle, vos données et comment elles sont stockées, gérées et gouvernées avant d’être utilisées pour l’IA. Autre composant essentiel de cette approche, un data lakehouse ouvert, hybride et gouverné, comme IBM watsonx.data, un élément de la plateforme de données d’IA watsonx qui s’intègre de façon fluide aux architectures data fabric. IBM watsonx.data, par exemple, est conçu pour accéder à toutes vos données et métadonnées structurées, semi-structurées et non structurées et les cataloguer, les gouverner et les transformer. Vous pouvez ensuite tirer parti de ces données gouvernées et des capacités de base de données vectorielle intégrées de watsonx.data (aperçu technique du quatrième trimestre 2023) dans les cas d’utilisation de machine learning et d’IA générative.