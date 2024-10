Qu’est-ce que le forecasting ?

Voici quelques stratégies courantes en matière de forecasting quantitatif :



Prévision de séries chronologiques

Cette méthode quantitative utilise des données historiques modélisées sous forme de séries chronologiques pour prévoir les résultats. Une série chronologique est une série de points de données tracés par ordre chronologique.

Les modèles de prévision de séries chronologiques permettent d’identifier les tendances prévisibles dans les données influencées par les cycles, les fluctuations irrégulières, la saisonnalité et d’autres types de variations.

L’analyse des séries chronologiques est souvent mentionnée dans le contexte de la prévision de séries chronologiques. Si l’analyse des séries chronologiques implique une bonne compréhension des données de séries chronologiques pour en tirer des informations, la prévision de séries chronologiques va au-delà de l’analyse pour prédire les valeurs.

La prévision de séries chronologiques englobe un certain nombre de méthodes :

Méthode naïve

La méthode naïve utilise le point de données de la période précédente comme prévision pour la période suivante. Il s’agit de la méthode de prévision de séries chronologiques la plus simple, souvent considérée comme point de référence préliminaire.

Moyenne mobile simple

La technique de la moyenne mobile simple calcule la moyenne des points de données des X dernières périodes. Cette moyenne sert ensuite de prévision pour la période suivante.

Moyenne mobile pondérée

Cette méthode emploie la technique de la moyenne mobile simple, mais en appliquant une pondération à chaque point de données des X dernières périodes.

Lissage exponentiel

Le lissage exponentiel consiste à appliquer de façon exponentielle une moyenne pondérée aux données de la série chronologique. Les pondérations diminuent de manière exponentielle au fur et à mesure que les données vieillissent : plus les données sont récentes, plus elles ont de poids.

Le coefficient de lissage (également appelé « facteur de lissage » ou « paramètre de lissage ») contrôle les pondérations attribuées aux données antérieures et actuelles. La moyenne mobile pondérée est ensuite calculée à l’aide de ces poids et sert de prévision. Cette prévision devient une version lissée d’une série chronologique, éliminant les fluctuations, le bruit, les données aberrantes et leurs variations aléatoires.

Normalement, le lissage exponentiel ne requiert pas un jeu de données volumineux, ce qui en fait une bonne méthode de forecasting pour les projections à court terme. En outre, vu qu’il donne plus de poids aux données actuelles, le lissage exponentiel peut rapidement s’adapter aux tendances nouvelles ou changeantes.

Coefficient saisonnier

Le coefficient saisonnier s’avère utile pour les entreprises dont la production ou la demande de biens ou de services dépend des saisons.

Pour calculer le coefficient saisonnier, on divise la demande moyenne associée à une saison donnée par la demande moyenne enregistrée sur l’ensemble des saisons. Ces moyennes sont généralement calculées selon une technique de moyenne mobile, mais on peut également appliquer un lissage exponentiel en utilisant uniquement les données de séries chronologiques correspondant à la saison en question. Un coefficient saisonnier inférieur à 1 indique une demande inférieure à la moyenne, tandis qu’une valeur supérieure à 1 indique une demande supérieure à la moyenne.

Pour estimer les prévisions pour la saison suivante, on multiplie la demande prévue pour la saison donnée par le coefficient saisonnier correspondant.

Modèles causals

Les modèles causals sont l’expression mathématique des relations de causalité dans les données. Ces modèles de forecasting permettent de faire des prévisions à plus long terme.

Modèles de régression

Les modèles de régression analysent la relation entre une prévision ou variable dépendante et un ou plusieurs prédicteurs ou variables indépendantes. Un exemple de modèle de regression est la régression linéaire, qui représente une relation linéaire entre une variable à estimer et un prédicteur.

Modèles économétriques

Similaires aux modèles de régression, les modèles économétriques se concentrent sur les variables économiques, comme les taux d’intérêt et l’inflation, et sur les relations économiques telles que les conditions du marché et le prix des actifs.

Avantages et limites du forecasting quantitatif

Le forecasting quantitatif offre les avantages suivants :

Les modèles économétriques s’appuient sur les chiffres et les mathématiques pour générer des prédictions plus objectives.

Ils fournissent des résultats cohérents, reproductibles et structurés qui permettent de rationaliser l’analyse sur une période donnée.

Cette approche du forecasting comporte toutefois quelques pièges :