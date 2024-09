L’Argentine n’est pas un pays pour les banquiers timorés. En effet depuis 2020, le taux d’inflation dépasse les 30 %. Les taux de change subissent d’énormes fluctuations et les réglementations officielles, telles que les tests de résistance bancaire, les contrôles de devises et les restrictions sur les dividendes, imposent des contraintes supplémentaires aux établissements bancaires. Toutefois, la taille et le potentiel de croissance de l’économie argentine en font un marché attractif pour l’investissement bancaire à long terme. C’est dans cette optique qu’a investi la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), la plus grande banque au monde en termes d’actifs et de capitalisation boursière. En 2019, ICBC a racheté la totalité des actifs argentins de la Standard Bank Group, ICBC Argentina devenant ainsi l’une des plus grandes banques du pays. Cette nouvelle banque dispose des ressources nécessaires pour contribuer au financement de grands projets, comme la construction de la quatrième centrale nucléaire d’Argentine. Compte tenu de la taille de la banque et de la complexité de l’environnement bancaire argentin, l’élaboration de plans financiers, de budgets et de prévisions représente un travail considérable qui nécessite d’importantes ressources humaines. « Notre équipe établit les budgets annuels de la banque et de chaque secteur d’activité, ainsi que des prévisions trimestrielles », déclare Mariano Carranza, responsable de la planification, de la budgétisation et de la production de rapports chez ICBC Argentina. « Parallèlement, nous devons rendre des comptes à la direction de la banque, au siège social en Chine et à la banque centrale d’Argentine. Pendant des années, nous avons effectué ce travail manuellement en utilisant plus d’une centaine de tableurs. »

« Il est difficile pour les personnes qui ne vivent pas en Argentine de comprendre la complexité du système bancaire de ce pays, qui se caractérise par une multitude de scénarios concernant les taux de change, les taux d’inflation et les hypothèses macroéconomiques, explique Guillermo Palombella, directeur conseil pour KMG Analytics, un partenaire commercial IBM. L’équipe de planification restait souvent au bureau jusqu’à 2 heures du matin et travaillait le week-end pour gérer tous les tableurs ouverts et reliés les uns aux autres. Elle passait aussi énormément de temps à faire des calculs Excel pour vérifier la cohérence des données. » Le fait de travailler avec autant de tableurs augmentait le risque d’erreurs et de retards. « Une grande partie des erreurs étaient dues à une mauvaise saisie des données dans les tableurs, précise M. Carranza. A cause de toutes les liaisons entre les tableurs, nous n’obtenions pas toujours les résultats escomptés, ce qui nous obligeait à tout vérifier à nouveau. Nous avons donc commencé à nous intéresser aux logiciels de planification, et KMG Analytics nous a présenté IBM Planning Analytics with Watson, qui était alors connu sous le nom de TM1. »

Réduction du délai de production des rapports Réduction de 50 % du temps nécessaire à la production des rapports pour les tests de résistance bancaire, faisant passer les délais de traitement de quatre à deux semaines Automatisation des scénarios Réduction du délai de production de scénarios financiers basés sur des tableurs de deux jours à quelques secondes grâce aux analyses et à la planification automatisées et alimentées par l’IA

Nous sommes très satisfaits de l’outil de planification d’IBM, car nous pouvons désormais consacrer plus de temps à l’analyse des informations plutôt qu’à leur simple traitement. Nous devons être plus efficaces et cet outil va nous aider à gagner du temps et à économiser des ressources. Mariano Carranza Head of Planning Budgeting and Reporting, ICBC Argentina

Un déploiement agile et un partenariat étroit En partenariat avec KMG Analytics, ICBC Argentina a déployé la plateforme IBM Planning Analytics with Watson pour continuer à travailler avec son interface Excel habituelle, unifier et rationaliser la planification, et s’assurer que tous les utilisateurs puissent voir et travailler avec les mêmes données. « Grâce à cette intégration, toutes les données sont sur la même plateforme et connectées entre elles, explique Guillermo Palombella. Elles peuvent ainsi être consolidées très rapidement ». La solution IBM Planning Analytics with Watson a d’abord été utilisée pour restructurer la planification et l’analyse financières, puis les fonctionnalités ont été étendues à d’autres applications. La banque a eu recours à des méthodes de déploiement agiles pour ajouter des outils de gestion des charges d’exploitation et des ressources humaines. En s’appuyant sur l’architecture modulaire et évolutive du logiciel, elle a également mis en œuvre une solution indispensable pour réaliser les tests de résistance bancaire complexes exigés par le gouvernement. Grâce à un partenariat étroit avec l’équipe de planification, de budgétisation et de production de rapports, KMG Analytics a pu configurer la solution IBM Planning Analytics with Watson pour offrir un maximum de flexibilité. L’équipe peut ainsi élaborer des comptes de résultat et des bilans sur mesure pour ICBC Argentina, le siège social d’ICBC en Chine, les organismes gouvernementaux de régulation et la banque centrale d’Argentine. « La banque apprécie la plateforme IBM Planning Analytics et la possibilité de travailler plus rapidement et de manière plus confiante avec ses données, affirme Guillermo Palombella. Elle n’est plus responsable des erreurs et des incohérences liées à la saisie des données et aux liaisons entre les tableurs. » L’équipe de Mariano Carranza a également utilisé des méthodes agiles pour améliorer ses processus de planification stratégique. « Nous sommes en train d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’outil et toutes les personnes qui saisissent les données y participent, explique M. Carranza. Par exemple, nous intégrons une fonctionnalité d’ajustement automatique des chiffres en fonction de l’inflation, chose que nous ne pouvions pas faire avec des tableurs. » L’un des principaux enseignements tirés de ce déploiement est qu’un partenariat étroit avec des spécialistes de la planification stratégique est essentiel. « Nous avions besoin d’établir une relation à long terme avec notre fournisseur KMG Analytics et d’avoir un contrat de maintenance permanent, assure Mariano Carranza. Pour un projet d’une telle envergure, il est indispensable d’avoir un partenaire. »

La banque apprécie la plateforme IBM Planning Analytics et la possibilité de travailler plus rapidement et de manière plus confiante avec ses données. Elle n’est plus responsable des erreurs et des incohérences liées à la saisie des données et aux liaisons entre les tableurs. Guillermo Palombella Consulting Director KMG Analytics

Plus de temps pour l’analyse approfondie Basée sur l’IA, la solution de planification IBM Planning Analytics with Watson automatise les workflows pour rendre les processus visibles et fournit à tous les utilisateurs des espaces de travail analytiques personnalisables. Les outils d’IA prennent en charge la recherche en langue naturelle et les requêtes basées sur des expressions multidimensionnelles (MDX) pour une analyse rapide et puissante. En outre, les fonctionnalités intégrées de prévision prédictive permettent d’établir des prévisions plus précises. Depuis plus de deux ans qu’elle travaille avec IBM Planning Analytics with Watson, ICBC Argentina observe des gains de temps significatifs liés à certaines de ses tâches les plus complexes en matière de reporting financiers. Par exemple, lors de l’élaboration de scénarios de simulation, l’outil a permis de réduire un processus de deux jours à quelques secondes. « Avec le modèle que nous avons élaboré, quelques clics suffisent, se réjouit M. Carranza. Nous sommes très satisfaits de cette solution. » La production de rapports pour les tests de résistance bancaire exigés par le gouvernement nécessitait auparavant quatre semaines de travail, cette tâche peut désormais être réalisée en deux semaines, ce qui représente un gain de temps de 50 %. D’un point de vue plus stratégique, l’utilisation de la solution Planning Analytics with Watson a contribué à transformer le service de Mariano Carranza. « Comme nous sommes un centre de coûts, nous ne produisons pas de revenus. Nous ne produisons que des dépenses. Notre objectif principal est alors de gagner en efficacité et de modifier nos processus internes afin d’offrir de meilleurs services, explique M. Carranza. « Désormais, nous pouvons consacrer plus de temps à l’analyse des informations plutôt qu’à leur simple traitement. » En raison du caractère changeant des conditions bancaires en Argentine, ICBC Argentina doit pouvoir réagir rapidement aux futures réglementations et à l’évolution de la situation économique. La solution IBM Planning Analytics with Watson permet à la banque de rationaliser ses processus métier et de s’adapter aux charges de travail. « Chaque année apporte son lot de changements, nous allons donc continuer à utiliser ces outils et à intégrer de nouvelles fonctionnalités afin de gagner du temps et d’économiser des ressources, affirme Mariano Carranza. Avec Planning Analytics, nous pensons avancer dans la bonne direction. »

A propos d’ICBC Argentina Fondée en 1998 sous le nom de Standard Bank et rachetée en 2011 par ICBC, ICBC Argentina (lien externe à ibm.com) est basée à Buenos Aires et possède plus de 100 agences dans 17 provinces. Comptant plus de 3 500 employés, la banque offre ses services à un million de clients particuliers et à 40 000 clients institutionnels. Elle fait partie du groupe ICBC, la plus grande banque au monde, dont les actifs s’élèvent à plus de 4 900 milliards de dollars. Fondée en 1984, ICBC est basée à Pékin.