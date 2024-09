En tirant parti de la solution ActionKPI, optimisée par le logiciel IBM Planning Analytics, IFG a considérablement accéléré ses opérations de prévision et de reporting. En moyenne, le service financier de l’entreprise a réalisé un gain de temps de 25 % sur l’ensemble des opérations grâce à l’automatisation des processus.

« Je passais personnellement environ 80 heures chaque mois à jongler avec des feuilles de calcul pour créer nos prévisions », observe Dan Redmond. « Maintenant, il ne me faut plus que 10 à 15 heures pour effectuer la même tâche. J’ai quasiment épargné 25 % de mon temps. En outre, notre équipe de planification et analyse financière est nettement plus affûtée. Nous pouvons soutenir l’entreprise et traiter encore plus de demandes d’analyse sans avoir à augmenter nos effectifs. »

« Nous les avons aidés à éliminer une grande partie des feuilles de calcul qu’ils utilisaient en intégrant tout dans Planning Analytics », ajoute Lance Tylor. « Les informations sont extraites de six systèmes différents. Nous créons donc un petit entrepôt de données avec des rapports intégrés et des interfaces simples à utiliser. Nous disposons ainsi d’une source d’information unique pour la planification et l’analyse à l’échelle de l’entreprise. »



Et grâce à un outil plus complet et plus intuitif, IFG a réduit son cycle budgétaire annuel d’environ trois mois auparavant à seulement quelques semaines. La solution contribue également à alléger la pression sur le personnel comptable, qui peut désormais répondre aux questions du directeur financier et de l’exploitant en quelques minutes, au lieu de passer des heures à effectuer des recherches fastidieuses.



De plus, Integrated Profitability Solution offrait un retour sur investissement (ROI) très intéressant. Comme le note Dan Redmond, « Si l’on compare le coût d’IPS à celui d’un système de grand livre général, la valeur obtenue grâce à ActionKPI est nettement supérieure, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’analyse des rapports. »



« Avec IPS, nous disposons désormais de prévisions exemptes de toute émotion », conclut-il. Et en travaillant avec ActionKPI, elles ne feront que gagner en précision. Il est aussi très rassurant de se savoir soutenu par un géant tel qu’IBM. »