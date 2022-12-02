Qu’est-ce que le calcul haute performance (HPC) ?

Il y a encore dix ans, le coût élevé du HPC (qui impliquait la possession ou la location d’un supercalculateur ou la création et l’hébergement d’un cluster HPC dans un centre de données sur site) le plaçait hors de portée de la plupart des organisations.

Aujourd’hui, le HPC dans le cloud, parfois appelé HPC en tant que service ou HPCaaS, offre aux entreprises un moyen nettement plus rapide, plus évolutif et plus abordable de tirer parti du HPC. Le HPCaaS comprend généralement l’accès aux clusters et à l’infrastructure HPC hébergés dans le centre de données d’un fournisseur de services cloud, ainsi que des capacités réseau (telles que l’IA et l’analytique de données) et une expertise HPC.

Aujourd’hui, trois tendances convergentes favorisent le HPC dans le cloud :

Hausse de la demande

Les organisations de tous les secteurs dépendent de plus en plus des informations en temps réel et de l’avantage concurrentiel résultant de la résolution de problèmes complexes que seules les applications HPC peuvent résoudre. Par exemple, la détection des fraudes à la carte de crédit, sur laquelle nous comptons tous et que la plupart d’entre nous avons vécu à un moment ou à un autre, s’appuie de plus en plus sur le HPC pour identifier les fraudes plus rapidement et réduire les faux positifs gênants, alors même que l’activité frauduleuse se développe et que les tactiques des fraudeurs changent en permanence.

Prévalence des réseaux RDMA à faible latence et à haut débit

L’accès direct à la mémoire à distance (RDMA) permet à un ordinateur du réseau d’accéder à la mémoire d’un autre ordinateur du réseau sans impliquer le système d’exploitation de l’un ou l’autre et sans interrompre le traitement de l’un ou l’autre. Cela permet de minimiser la latence et d’optimiser le débit. Les nouvelles structures RDMA hautes performances, notamment InfiniBand, l’architecture d’interface virtuelle et le RDMA sur Ethernet convergent, rendent essentiellement possible le HPC basé sur le cloud.

Disponibilité étendue du HPCaaS sur cloud public et cloud privé

Aujourd’hui, tous les principaux fournisseurs de service cloud public proposent des services HPC. Et si certaines organisations continuent d’exécuter des workloads HPC hautement réglementées ou sensibles sur site, nombre d’entre elles adoptent ou migrent vers les services HPC de cloud privé proposés par les fournisseurs de matériel et de solutions.