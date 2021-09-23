Qu’est-ce qu’une simulation de Monte-Carlo ?

Contrairement à un modèle de prévision normal, la simulation de Monte-Carlo prédit un ensemble de résultats basés sur une fourchette de valeurs estimée par rapport à un ensemble de valeurs d’entrée fixes. En d’autres termes, une simulation de Monte-Carlo construit un modèle de résultats possibles en s’appuyant sur une distribution de probabilité, telle qu’une distribution uniforme ou normale, pour toute variable présentant une incertitude inhérente. Elle recalcule ensuite les résultats encore et encore, en utilisant à chaque fois un ensemble différent de nombres aléatoires compris entre les valeurs minimales et maximales. Dans une expérience de Monte-Carlo type, cet exercice peut être répété des milliers de fois pour produire un grand nombre de résultats probables.

Les simulations de Monte-Carlo sont également utilisées pour faire des prévisions à long terme en raison de leur précision. Plus il y a d’entrées, plus il y a de prévisions, ce qui vous permet de projeter les résultats à plus long terme avec plus de précision. À la fin d’une simulation de Monte-Carlo, vous obtenez une gamme de résultats possibles, associés à la probabilité que chacun se produise.

Citons comme exemple simple de simulation de Monte-Carlo le calcul de la probabilité du résultat d’un lancer de deux dés standard. Il existe 36 combinaisons de lancers. Sur cette base, vous pouvez calculer manuellement la probabilité d’un résultat particulier. En utilisant une méthode de Monte-Carlo, vous pouvez simuler 10 000 lancers de dés (ou plus) afin d’obtenir des prédictions plus précises.