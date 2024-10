RAG et réglage fin

Les modèles peuvent être soit entièrement affinés, ce qui met à jour tous leurs paramètres, soit affinés de manière à ne mettre à jour que les paramètres les plus pertinents. Ce dernier processus est connu sous le nom de réglage fin efficace des paramètres (PEFT, Parameter-Efficient Fine-Tuning) et excelle à rendre les modèles plus efficaces dans un certain domaine, et ce à moindre coût.

Le réglage fin d’un modèle est gourmand en ressources informatiques et nécessite l’exécution en parallèle de plusieurs GPU puissants, sans parler de la mémoire pour stocker le LLM lui-même. Le PEFT permet aux utilisateurs de LLM de réentraîner leurs modèles sur des configurations matérielles plus simples tout en obtenant des améliorations de performances comparables dans le cas d’utilisation prévu du modèle, comme le support client ou l’analyse des sentiments. Le réglage fin est particulièrement efficace pour aider les modèles à surmonter les biais, qui sont un écart entre les prédictions du modèle et les résultats effectifs du monde réel.